ФОТО Жительница Эстонии, гулявшая в лесу, наткнулась на неожиданную находку под соснами: «Как с луны свалилось!»

«Чего только не найдешь в лесу... В пригородном лесу, июнь 2024», - пишет автор фотографии Маргит. «Посетителю леса ведь нужно где-то отдохнуть», - добавляет она. Маргит рассказывает редакции, что часто ходит в этот сосновый лес рядом с городом Выру, но раньше не замечала там кресла. «Местные знатоки пишут, что кресло здесь стоит уже несколько лет. Держится, надо признать, стойко», - говорит Маргит, добавляя, что этот лес находится возле дороги Кубья-Роосисааре.