«Чего только не найдешь в лесу!» - удивляется жительница Вырумаа, которая обнаружила кресло среди высоких сосен в пригородном лесу. «Что поделаешь, если RMK не ставит скамейки в лесу», - комментирует местный житель под фотографией.
ФОТО ⟩ Жительница Эстонии, гулявшая в лесу, наткнулась на неожиданную находку под соснами: «Как с луны свалилось!»
В Facebook-группе «Võrumaa fotoklubi» была опубликована фотография кресла, стоящего посреди леса.
«Чего только не найдешь в лесу... В пригородном лесу, июнь 2024», - пишет автор фотографии Маргит. «Посетителю леса ведь нужно где-то отдохнуть», - добавляет она. Маргит рассказывает редакции, что часто ходит в этот сосновый лес рядом с городом Выру, но раньше не замечала там кресла. «Местные знатоки пишут, что кресло здесь стоит уже несколько лет. Держится, надо признать, стойко», - говорит Маргит, добавляя, что этот лес находится возле дороги Кубья-Роосисааре.
В комментариях к фотографии многие местные жители утверждают, что кресло стоит на этом месте уже несколько лет. «Наверное, то же самое кресло, которое я видел в прошлом году», - говорит Эви.
«Что поделаешь, если RMK не ставит скамейки в лесу», - пишет в комментариях Тыну.
«Обстановка как дома», - шутит Эне.
«Из леса ты пришел и в лес ты вернешься», - пишет Тайво.
«Видимо, грибник-креслоносец здесь побывал», - предполагает Лехо.
«Как с луны свалилось», - считает Милви.