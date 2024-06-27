Инсайдер раскрыл главный страх Кейт Миддлтон, связанный с возвращением на публику

Дошло до жутких и абсурдных теорий заговора об исчезновении Кейт. К счастью, ее присутствие на королевском мероприятии положило конец всевозможным выдумкам.

Уже не секрет, что появление на Trooping the Color далось Миддлтон нелегко: подготовка потребовала немало усилий и энергии, которой у страдающей от рака Кейт и без того не так много. Не прошли бесследно и переживания принцессы.

Инсайдер в беседе с Life & Style раскрыл, что супруга принца Уильяма очень боялась выходить в свет. «Кейт нервничала перед своим новым появлением. Она боялась, что на параде будет выглядеть уставшей или слишком худой», - рассказал анонимный источник. И добавил, что уверенность ей придала поддержка Уильяма - он очень гордился женой, которая пошла на этот отважный шаг.

По словам инсайдера, еще год назад, оказавшись в такой ситуации, Кейт не была бы столь откровенна. Но сейчас принцесса Уэльская осознает, что она не единственная, кто борется со злосчастным недугом, и ее честность может быть важна для других больных раком.

«Она понимает, что если честно рассказать о своей борьбе, это поможет другим. Ее проявление силы доказывает, что однажды она станет достойной королевой. Она борец за себя, свою семью и свою страну», - заключил собеседник издания.