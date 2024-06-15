Фото «Сложные времена»: Кейт Миддлтон вышла на связь с поклонниками

Кейт Миддлтон впервые с марта 2024 года вышла на связь с поклонниками. Снимком и словами благодарности принцесса Уэльская поделилась в Instagram.

Онкобольная монаршая персона призналась, что за последние месяцы получила ряд сообщений со словами поддержки и ободрениями.

«Это действительно изменило мир для нас с Уильямом и помогло нам обоим пережить сложные времена», - отметила Кейт Миддлтон.

В частности, мама троих детей рассказала, что имеет хороший прогресс в химиотерапии, однако есть, как «хорошие дни», так и «плохие».

«В те плохие дни вы чувствуете себя слабыми, уставшими и вы должны отдаваться своему телу, чтобы отдохнуть. Но в хорошие дни, когда чувствуете себя сильнее, хочется максимально использовать это состояние», - отметила невестка короля Карла III.

Кэтрин добавила, что ее лечение продлится еще несколько месяцев. А пока она чувствует себя довольно хорошо и может заниматься школьной жизнью своих троих детей - принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. В частности, принцесса Уэльская признала, что работает из дома, о чем ранее неоднократно говорили инсайдеры.

Также Кэтрин с нетерпением ждет парад короля 15 июня и планирует присоединиться к монаршей семье в течение лета на нескольких публичных событиях.

«Принимаю каждый день таким, как он есть, слушаю свое тело и позволяю себе потратить столь необходимое время, чтобы выздороветь. Спасибо за постоянное понимание и всем вам, кто так смело поделился со мной своими историями», - закончила свое обращение жена принца Уильяма и показала свое фото с 2024 года.

На снимке Кэтрин позирует в лесу. Она предстала в бежевом блейзере, белой футболке и темно-синих джинсах.