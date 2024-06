Джастин Тимберлейк вернулся на сцену после ареста

Отметим, что во время ареста, по информации Page Six, Тимберлейк озвучил свою обеспокоенность тем, что сложившаяся ситуация может пагубно сказаться на его туре, начавшемся в конце апреля. Однако пока ни один из его концертов не был отменен. Инсайдер рассказал изданию, что Джастин планирует продолжать продвигать свой новый альбом Everything I Thought It Was.