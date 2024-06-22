Джастин Тимберлейк вернулся на сцену после ареста

Джастин сказал, что у него выдалась «тяжелая неделя», и поблагодарил поклонников за то, что они продолжают поддерживать его как в хорошие, так и в трудные времена. «Вы здесь, я здесь, и ничто не изменит этот момент. Знаю, иногда меня сложно любить, но вы не перестаете любить меня, и я возвращаю вам эту любовь», - заявил музыкант.

Напомним, что Джастина арестовали после вечеринке в отеле. Певец проехал на знак «Стоп» и попытался скрыться от полицейских, которые это заметили, но в итоге его остановили. Сотрудники полиции провели тест на трезвость, по результатам которого Тимберлейка задержали. Скандал вызвал большой резонанс в сети. В СМИ начала появляться информация от инсайдеров о том, что у Джастина уже давно проблемы с алкоголем. Кроме того, интернет-пользователи стали припоминать Тимберлейку другие скандалы вокруг его имени, особенно те, что были связаны с его громким расставанием с Бритни Спирс.

Отметим, что во время ареста, по информации Page Six, Тимберлейк озвучил свою обеспокоенность тем, что сложившаяся ситуация может пагубно сказаться на его туре, начавшемся в конце апреля. Однако пока ни один из его концертов не был отменен. Инсайдер рассказал изданию, что Джастин планирует продолжать продвигать свой новый альбом Everything I Thought It Was.