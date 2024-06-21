ФОТО «Сортир троглодитов»: смотрите, как выглядит туалет в одном из столичных магазинов Rimi

За использование туалета в Rimi, который расположен в Виймси, необходимо заплатить 50 центов. И если вы думаете, что взимание платы гарантирует, что туалеты будут чистыми и опрятными, то это не так: перед посетителями уборной комнаты в продуктовом магазине в Виймси предстает ужасающее зрелище. Туалеты полностью разрисованы граффити.

«Rimi в Виймси», - делится фотографиями житель района Денис в группе Viimsilased в Facebook.

Туалетная комната в Rimi. Фото: Erakogu

Туалет в Rimi. Фото: Erakogu

«Сортир троглодитов», - пишет в комментариях к фотографиям Пеэтер.

«Отмойте, а потом делайте платным», - отмечает в разделе комментариев Ээро.

«Интересно, почему в Selver нет такой картины, хотя туалет там бесплатный», - задается вопросом Катрин и тут же получает ответ, что Selver расположен в таком месте, где не тусуется молодежь.

«В художественный музей же надо покупать билет», - шутит еще один комментатор.

Кеннет, проживающий в Виймси, напротив, говорит, что эта туалетная комната выглядит так уже много лет. «Со временем только хуже стало», - добавляет он.

Туалет в Rimi в Виймси. Фото: Erakogu

Специалист по коммуникации Rimi Теэт Кольял благодарит за привлечение внимания к этой проблеме. «Rimi является арендатором помещения в Виймси. Мы обязательно проинформируем владельца дома об этой проблеме и надеемся на скорое разрешение ситуации», - объясняет Кольял.