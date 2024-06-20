Эксперт назвала главную потребность онкобольной Кейт Миддлтон

Желание Кейт Миддлтон и принца Уильяма частной жизни охраняется еще тщательнее, поскольку принцесса Уэльская продолжает лечиться от рака. Об этом пишет People.

«Это действительно поразительно, как они все еще могут управлять всей этой тайной», - считает историк Аманда Форман.

Опасаясь утечки информации в прессу о тяжелой болезни, принцесса Кейт открыто рассказала о своем диагнозе миру в марте 2024 года и отошла от публичных обязанностей на полгода. 15 июня супруга будущего короля Великобритании впервые за долгое время вышла на публику, посетив парад Trooping the Colour 2024.

Эксперты много говорили о тесной связи между Кейт и Уильямом, которая только стала сильнее в трудный период.

«Наблюдая за ними двумя на балконе дворца, вы могли увидеть их связь - и их связь с детьми», - отмечал источник.

«Там было три поколения. Это был идеальный способ для Кейт снова выйти на публику на этом мероприятии, которое насыщено традициями, достигающими сотен лет, и является символом непрерывности королевской семьи», - добавляет эксперт.

По словам источников, семья очень важна для Кейт Миддлтон, и она хотела быть рядом, чтобы поддержать их, даже несмотря на свою тяжелую болезнь, из-за которой ей пришлось начать курс химиотерапии.