ВИДЕО Смотрите, как жители столичного района Ласнамяэ отпраздновали Иванов день!

В субботу, 22 июня, в Ласнамяэ, прошло празднование Иванова дня. В парке Тондилоо, известном среди местных как парк Кивила, собрались сотни жителей и гостей города. Это бесплатное мероприятие стало настоящим семейным праздником, привлекая людей разных возрастов и национальностей. Смотрите видео!