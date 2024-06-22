В субботу, 22 июня, в Ласнамяэ, прошло празднование Иванова дня. В парке Тондилоо, известном среди местных как парк Кивила, собрались сотни жителей и гостей города. Это бесплатное мероприятие стало настоящим семейным праздником, привлекая людей разных возрастов и национальностей. Смотрите видео!
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ВИДЕО ⟩ Смотрите, как жители столичного района Ласнамяэ отпраздновали Иванов день!
Вечер начался на центральной площади парка, где уже с самого начала царила атмосфера праздника. Музыкальные группы подогревали атмосферу, артисты развлекали зрителей своими выступлениями. Главным гвоздем программы стало выступление ВИА «Балтика», которое собрало многочисленных поклонников ретро-музыки.