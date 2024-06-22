Илон Маск стал отцом в 12-й раз

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск стал отцом в 52 года в 12-й раз. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Собеседники рассказали, что 12-й ребенок бизнесмена родился в начале 2024 года. Матерью ребенка, как указывает агентство, стала Шивон Зилис - директор по специальным проектам компании Neuralink, которая принадлежит Илону Маску. Bloomberg подчеркивает, что ни Маск, ни Зилис не комментировали рождение их третьего ребенка.

В судебных документах, которые оказались в распоряжении издания Business Insider уточняется, что у технологического магната в ноябре 2021 года "незаметно" родились близнецы от Зилис.

Илон Маск и Зилис подавали прошение об изменении имен близнецов, чтобы у них была двойная фамилия — отца и матери. Ходатайство одобрил в мае 2022 года судья в Остине, штат Техас.

Зилис познакомилась с Маском в 2015 году во время работы в некоммерческой организации OpenAI, занимающейся исследованиями и внедрением искусственного интеллекта. В 2017 году Зилис перешла в Tesla для руководства проектом внедрения искусственного интеллекта в функцию автопилота.

Напомним, бывшие коллеги Илона Маска по работе обвиняли его в сексуальных домогательствах. Одна из женщин, которая была моложе Маска на 20 лет, говорила, что бизнесмен пригласил ее выпить и якобы касался ее груди.

Ранее Макс грозился покинуть компанию Tesla в случае невыплаты ему 56 миллиардов долларов в качестве премии. Но даже без столь большой выплаты Маск остается одним из богатейших людей в мире.