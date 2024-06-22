Названо условие, при котором принц Гарри точно не сможет примириться с королевскими родственниками.

Герцога Сассекского предупредили, чтобы он избегал написания второй биографической книги, которая стала бы продолжением его мемуаров «Запасной».

В январе 2023 года после выхода его книги, которая нанесла репутационный ущерб королевской семье Великобритании, Гарри говорил, что имеет достаточно материала, чтобы написать еще одну о своем опыте монаршего роста.

Герцог сказал, что был вынужден убрать почти половину страниц из первого черновика.

Впрочем, мужа Меган Маркл предупредили, что публикация еще одной книги «уничтожит любую надежду на будущее примирение» с его семьей.

«Я не могу представить, что Гарри задумался бы о продолжении «Запасного»», - сказала королевская эксперт Дженни Бонд.

«Он показал, что хочет двигаться дальше: он сказал свое, выплеснул свой гнев и столкнулся с последствиями», - добавила она.

В частности, Бонд считает, что если бы принц Гарри издавал вторую книгу, она, вероятно, была бы сосредоточена либо на его работе над «Играми Непокоренных», либо на «радостях отцовства».

Ранее в интервью Telegraph года отец двоих детей сказал, что боится, что содержимое, которое он вырезал, повлечет неисправимый разрыв с его братом, принцем Уильямом, и отцом, королем Карлом III.

«Первый проект был другим. Было 800 страниц, а теперь сократилось до 400 страниц. Это могло быть две книги, скажем так. И труднее всего было забрать эти вещи», - признавался сын принцессы Дианы.