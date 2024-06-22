ФОТО Принц Уильям отпраздновал свой день рождения с детьми и Тейлор Свифт

На официальной странице принца и принцессы Уэльских в Instagram уже опубликовано закулисное фото принца Уильяма с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой в компании Тейлор Свифт. «Спасибо за отличный вечер», - говорится в сообщении. Певица также поделилась фото с важными гостями своего концерта в Лондоне в рамках мирового тура Eras Tour. Свифт сделала селфи с членами королевской семьи и своим бойфрендом, американским футболистом Трэвисом Келси.

Принц Уильям и Тейлор Свифт давно знакомы: они делили сцену в Кенсингтонском дворце во время исполнение хита Livin' On A Prayer с Джоном Бон Джови на благотворительном мероприятии в 2013 году.

Концерт также посетили Зара и Майк Тиндалл, а также лидер Лейбористской партии сэр Кейр Стармер и его жена Виктория. Принц Уильям пришел на концерт со старшими детьми: 10-летним принцем Джорджем и девятилетней принцессой Шарлоттой. Кейт Миддлтон, которая проходит лечение от рака, и принц Луи остались дома.