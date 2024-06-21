Продюсер «Пиратов Карибского моря» сделал неожиданное признание о Джонни Деппе

Сценарист и продюсер франшизы «Пираты Карибского моря» Терри Россио готов без колебаний вернуть на съемочную площадку Джонни Деппа в роли капитана Джека Воробья в шестой части, несмотря на обвинения актера в жестоком обращении и алкоголизме, а также отмену в Голливуде. После того как актер выиграл суд о клевете против своей бывшей жены Эмбер Херд и очистил свою репутацию, Россио «встретит его с распростертыми объятиями». Об этом продюсер заявил в комментарии Daily Mail .

«Джонни любим. Я бы даже не сомневался в выборе Джонни Деппа. Джонни Депп - не проблема. Вопрос в том, есть ли достойная история? Сценарий хороший? Можно ли его хорошо направить? Можно ли разобраться с финансами? Это проблемы. Эта проблема не имеет ничего общего с Джонни», - заверил он, добавив, что в «Пиратах Карибского моря» Деппа не отменяли.

Во время премьеры своего нового фильма «Протокол 7» Россио отметил, что студии Disney нужно не только сделать все возможное, чтобы вернуть Джонни, но и подумать над возвращением основного актерского состава из первый картины франшизы под названием «Сундук мертвеца»: «Очевидно, что лучшим пиратским фильмом, на мой взгляд, и мое противоречивое мнение, было бы возвращение всех. Я бы вернул Джонни. Я бы вернул Гора Вербински. Я бы вернул Джеффри Раша. Я бы вернул Орландо (Блума), (Кевина) Макнили и Киру (Найтли). Это лучший пиратский фильм. Почему нет? Мы были в восторге в первый раз. Давай сделаем это снова. Если бы это был я, я бы сделал именно это, почему бы и нет? И это то, чего хотят фанаты».