Стало известно, что Зара Тиндалл шептала принцу Уильяму на Royal Ascot

Тиндалл прошептала что-то брату, и разговор расшифровали эксперты по чтению по губам.

Оказалось, что дочь принцессы Анны сказала Уильяму: «Привет, рада тебя видеть, ты в порядке?» Будущий король якобы ответил: «Да, конечно. Это прекрасно». Об этом пишет Daily Mail.

Уильям, Зара и их двоюродные сестры принцесса Евгения и принцесса Беатрис также были на Royal Ascot.

Тиндал - единственная дочь принцессы Анны, которая является сестрой короля Карла III, и Марка Филлипса. Зара всегда была близка с Уильямом, поскольку они родились с разницей в 13 месяцев.

Ранее королевский эксперт Дженни Бонд заявила, что Уильям полагается на брата Зары, Питера Филлипса, и ее мужа, Майка Тиндалла, на фоне проблем со здоровьем Кейт Миддлтон.

«Люди, которым он может полностью доверять, и которые показывают, что они рядом с ним, когда ситуация становится тяжелой», - рассказывала Бонд.

К тому же, родной брат Уильяма принц Гарри давно с ним в плохих отношениях.