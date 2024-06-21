Принц Уэльский проводил время с несколькими родственниками на пятидневных скачках, включая свою двоюродную сестру Зару Тиндалл, пока Кейт Миддлтон продолжает лечение от рака, пишет Фокус.
Стало известно, что Зара Тиндалл шептала принцу Уильяму на Royal Ascot
Тиндалл прошептала что-то брату, и разговор расшифровали эксперты по чтению по губам.
Оказалось, что дочь принцессы Анны сказала Уильяму: «Привет, рада тебя видеть, ты в порядке?» Будущий король якобы ответил: «Да, конечно. Это прекрасно». Об этом пишет Daily Mail.
Уильям, Зара и их двоюродные сестры принцесса Евгения и принцесса Беатрис также были на Royal Ascot.
Тиндал - единственная дочь принцессы Анны, которая является сестрой короля Карла III, и Марка Филлипса. Зара всегда была близка с Уильямом, поскольку они родились с разницей в 13 месяцев.
Ранее королевский эксперт Дженни Бонд заявила, что Уильям полагается на брата Зары, Питера Филлипса, и ее мужа, Майка Тиндалла, на фоне проблем со здоровьем Кейт Миддлтон.
«Люди, которым он может полностью доверять, и которые показывают, что они рядом с ним, когда ситуация становится тяжелой», - рассказывала Бонд.
К тому же, родной брат Уильяма принц Гарри давно с ним в плохих отношениях.