ГОРОСКОП НА 10 МАЯ Овнам сложно ладить с окружающими, а Скорпионам не удается сосредоточиться на делах

Есть шанс найти надежных помощников и союзников. Скорее всего, дел и забот будет больше, чем вы ожидали. Вряд ли удастся избежать суеты и неразберихи. Но даже в таких обстоятельствах стоит сохранять хорошее настроение. Оптимизм и жизнерадостность помогают многое изменить к лучшему.

Овен

Начало дня будет довольно напряженным. В это время вам может быть сложно ладить с окружающими. Порой даже хорошие знакомые неприятно удивляют вас своими словами и поступками. Но вы не теряете душевного равновесия и дружелюбия, что бы ни происходило, поэтому ни с кем не ссоритесь. Со временем влияние позитивных тенденций усиливается. Вторая половина дня порадует удачными совпадениями и новыми возможностями. В это время возможны подарки и денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.

Телец

Проявите настойчивость: благодаря ей вы добьетесь того, что прежде казалось невозможным. Порой на пути возникают преграды, но вы понимаете, что их можно преодолеть. Подсказки интуиции часто помогают найти кратчайший путь к цели. Многим Тельцам проще действовать самостоятельно, чем договориться с кем-то о сотрудничестве. Окружающим не всегда понятны истинные мотивы ваших поступков, а время на объяснения тратить не хочется. Только самые близкие поддерживают вас – просто потому, что доверяют вашему выбору.

Близнецы