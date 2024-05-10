Непростой день. Строя планы, имейте в виду: многое может пойти не так, как вы ожидали, поэтому придется импровизировать, на ходу принимать решения. С этим проще справиться тем, кто уже обладает обширным жизненным опытом и не раз оказывался в неоднозначных ситуациях. Подумайте, к кому можно обратиться за советом, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 10 МАЯ ⟩ Овнам сложно ладить с окружающими, а Скорпионам не удается сосредоточиться на делах
Есть шанс найти надежных помощников и союзников. Скорее всего, дел и забот будет больше, чем вы ожидали. Вряд ли удастся избежать суеты и неразберихи. Но даже в таких обстоятельствах стоит сохранять хорошее настроение. Оптимизм и жизнерадостность помогают многое изменить к лучшему.
Овен
Начало дня будет довольно напряженным. В это время вам может быть сложно ладить с окружающими. Порой даже хорошие знакомые неприятно удивляют вас своими словами и поступками. Но вы не теряете душевного равновесия и дружелюбия, что бы ни происходило, поэтому ни с кем не ссоритесь. Со временем влияние позитивных тенденций усиливается. Вторая половина дня порадует удачными совпадениями и новыми возможностями. В это время возможны подарки и денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.
Телец
Проявите настойчивость: благодаря ей вы добьетесь того, что прежде казалось невозможным. Порой на пути возникают преграды, но вы понимаете, что их можно преодолеть. Подсказки интуиции часто помогают найти кратчайший путь к цели. Многим Тельцам проще действовать самостоятельно, чем договориться с кем-то о сотрудничестве. Окружающим не всегда понятны истинные мотивы ваших поступков, а время на объяснения тратить не хочется. Только самые близкие поддерживают вас – просто потому, что доверяют вашему выбору.
Близнецы
Начало дня может быть непростой. В это время возможны неудачные совпадения, досадные происшествия, которые выбьют из колеи. Но вскоре вы возьмете себя в руки, поймете, куда двигаться дальше. Хорошо проявлять инициативу в делах. Многие готовы поддержать ваши идеи, помочь воплотить их в жизнь. Вторая половина дня обещает хорошие новости, касающиеся кого-то из членов семьи или других близких людей. Это очень благоприятное время для творчества. Вас вдохновляют самые простые вещи, на которые другие просто не обратили бы внимания.
Рак
Старайтесь не нервничать. То, как сложится этот день, во многом зависит от вашей способности принимать взвешенные решения, не идти на поводу у эмоций, не поддаваться на провокации. Конечно, тут проще будет Ракам, которые обладают большим жизненным опытом, успели пообщаться с разными людьми. Остальным же придется на ходу учиться дипломатии. С этим представители знака справятся отлично. Легко даются привычные дела. А вот с чем-то новым могут возникнуть затруднения. Вам нужно больше времени, чем обычно, чтобы разобраться, как лучше действовать.
Лев
Не всегда легко найти общий язык с окружающими. Даже люди, с которыми вы прежде отлично ладили и не раз приятно проводили время вместе, сейчас могут критиковать вас, делать какие-то нетактичные замечания. Старайтесь сохранять дружелюбный настрой и не отвечать тем же. В ваших силах изменить ситуацию к лучшему. Можно добиться успехов, действуя самостоятельно. Ваши идеи часто оказываются удачными, но не все могут сразу оценить их. Не переубеждайте сомневающихся: вскоре они сами поймут, что ошибались.
Дева
Не все дается легко, но вы не отступаете и не отказываетесь от задуманного. Целеустремленность может принести поистине потрясающие плоды; вы добьетесь того, о чем прежде лишь мечтали. Вероятны встречи с людьми, общению с которыми вы будете очень рады. Можно получить и поддержку, и помощь, и отличные советы. Лучше не рисковать деньгами. Нежелательно давать их в долг, как и обращаться за кредитом. Все, что связано с финансами, сегодня требует особой осторожности. Подумайте дважды, прежде чем делать крупные покупки, заключать серьезные сделки.
Весы
Благоприятный день, обещающий удачные совпадения и новые возможности. Вы не теряетесь в неоднозначных ситуациях, быстро принимаете правильные решения. Для многих Весов первая половина дня будет связана с профессиональным успехом, прогрессом в деле, которому было отдано немало сил. Гармонично складываются отношения с близкими. Наступило подходящее время для обсуждения вопросов, которые важны для всех. Вы терпеливы и деликатны, стараетесь никого не обидеть и не ранить. Многие будут благодарны вам за это.
Скорпион
Напряженным может быть начало дня. Часто вас раздражает, что никак не удается сосредоточиться на делах: вас отвлекают пустыми разговорами, неуместными советами, странными просьбами. Самые впечатлительные Скорпионы вскоре начинают сердиться даже на тех, кто еще ничем не провинился. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций. Вам удается немного расслабиться. Появляются идеи, достойные немедленного воплощения в жизнь. Друзья во многом помогают, а общение с ними дарит вам массу ярких эмоций.
Стрелец
Не бойтесь трудностей. Сегодня они могут возникать именно тогда, когда вы в шаге от цели. Но если не падать духом в таких ситуациях, можно добиться большого успеха. Тут помогает жизненный опыт. Если собственного маловато, не стесняйтесь обратиться за советом к тому, кому доверяете. Вы отлично ладите с очень разными людьми, часто нравитесь тем, кто обычно требователен и замечает только чужие недостатки. Если первая половина дня хорошо проходит для творческой деятельности, то во вторую можно посвятить рутинным делам. Сейчас они не кажутся вам особенно утомительными, не нагоняют скуку.
Козерог
Непростой день. Трудно сосредоточиться на чем-то одном, то и дело возникают какие-то задачи, требующие внимания. Не всем Козерогам удается сохранять равновесие, некоторые представители знака начинают нервничать и сердиться. Но у вас есть шанс добиться заметных успехов. Полагайтесь на интуицию: она обязательно подскажет, как лучше действовать. Возможны приятные встречи, как запланированные, так и совершенно неожиданные. День дает шанс изменить к лучшему отношения, которые складывались напряженно, помириться с теми, с кем вы были в ссоре.
Водолей
Появится много хороших идей. Не всегда задуманное можно реализовать немедленно; будьте терпеливы, благоприятный момент наступит очень скоро. Многим Водолеям сегодня пригодится то, что они узнали давным-давно. Возможны какие-то необычные разговоры, а также новости, которые помогут вам по-новому взглянуть на привычные вещи. Вторая половина дня подходит для решения финансовых вопросов. Там, где дело касается денег и имущества, можно полагаться на интуицию: она не подводит. Удачными будут и запланированные покупки, и спонтанные приобретения.
Рыбы
Благоприятный день. У вас есть шанс добиться больших успехов, отлично справиться с каким-то важным делом. Это потребует усилий, но вы готовы потрудиться и достаточно настойчивы, чтобы не бросить начатое, столкнувшись с трудностями. Возможны встречи со старыми друзьями, давними знакомыми, по которым вы скучали. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с любимым человеком. Сегодня вы можете откровенно поговорить о том, что прежде скрывалось за намеками и недомолвками. Ситуация прояснится, вместе с определенностью придет и спокойствие.