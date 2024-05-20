«У нее хорошо получается»: бывший визажист Меган Маркл раскрыл секрет макияжа герцогини

Бывший визажист Меган Маркл Дэниел Мартин похвалил герцогиню Сассекскую за ее внешний вид в Нигерии и рассказал о двух приемах, которые она использует при наложении макияжа, сообщает Us Weekly.

Герцогиня Сассекская недавно посетила Нигерию с мужем принцем Гарри и представила множество ярких и элегантных образов. Дэниел Мартин, который работал с Меган с момента ее свадьбы с Гарри в 2018 году до 2022 года, отметил, что бывшая актриса «Форс-мажоров» очень хорошо «знает свое лицо». По его мнению, макияж и укладку в этой поездке она создавала сама.

«Я чувствую, что, когда я не с ней, у нее больше возможностей для игры. Я думаю, это забавно, когда ты видишь ее, например, сейчас в Нигерии. Там нет стилиста, нет парикмахера. Она все делает сама и у нее это хорошо получается. Она так хорошо знает свое лицо. Она сама по себе. Это так приятно», - поделился Дэниел.

Эксперт заявил, что ранее дал Меган несколько полезных приемов, которые помогли ей самостоятельно создавать такие безупречные образы. Супруга принца Гарри фокусируется на двух ключевых деталях макияжа: румянце и больших бровях.

«Я имею в виду, что ей нравится немного румянца. Ей нравятся щеки. Ей нравятся большие брови», - рассказал Мартин. Хотя Дэниел не работает с Меган почти два года, они продолжают «постоянно поддерживать связь». Мартин, оценивая разные образы герцогини с одобрением отзывается о ее «собственном гламуре».