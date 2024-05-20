Известная аферистка русского происхождения намерена превратить своё выступление в суде в модный показ

В прошлом году аферистка вместе с легендой бизнеса Келли Катроне открыла консалтинговую компанию OutLaw Agency, занимающуюся пиаром в сфере моды. Вскоре они в рамках Недели моды устроили шоу для ателье SHAO New York на крыше квартиры Анны Делви в Ист-Виллидж. Делви в это время находилась под домашним арестом, поэтому она смогла присутствовать на мероприятии.

Вторым мероприятием, которое устроит агентство для этого же ателье, станет предстоящее слушание по иммиграционным делам в одном из залов нью-йоркского суда. На заседании рассмотрят вопрос о её залоге в 10 тысяч долларов, снятии запрета на пользование соцсетями, а также условия домашнего ареста. Как сообщается, Анна Делви наденет на него чёрный костюм SHAO New York из саржи с высокой талией, юбку-карандаш с высоким разрезом и белую хлопковую рубашку на пуговицах с шёлковым бархатным галстуком-бабочкой. В эскизах образа также присутствует чёрный электронный браслет для домашнего ареста на лодыжке.