PR-консалтинговая компания аферистки Анны Делви OutLaw Agency использует её предстоящее выступление в суде в качестве модной презентации для своего клиента - компании SHAO New York. Она наденет специальный образ, созданный для этого случая, сообщает Page Six.
Для подписчиков
Известная аферистка русского происхождения намерена превратить своё выступление в суде в модный показ
В прошлом году аферистка вместе с легендой бизнеса Келли Катроне открыла консалтинговую компанию OutLaw Agency, занимающуюся пиаром в сфере моды. Вскоре они в рамках Недели моды устроили шоу для ателье SHAO New York на крыше квартиры Анны Делви в Ист-Виллидж. Делви в это время находилась под домашним арестом, поэтому она смогла присутствовать на мероприятии.