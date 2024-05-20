ГАЛЕРЕЯ Tallinn Design House отметил свое 7-летие стильной вечеринкой

«Мы от всей души благодарны нашим замечательным дизайнерам, которые, несмотря на сложную экономическую ситуацию, полны стремления к творчеству, и находят новые бизнес-модели. Благодаря им мы можем радовать наших клиентов эстонским дизайном», - сказала Лыхмус.

Темой нынешнего дня рождения были новые и вторично используемые материалы. Своим опытом поделились дизайнер и креативный директор ювелирных брендов SOMA и ONEHE София Халлик и Светлана Агуреева, которая создает свои рубашки из переработанного сырья под брендом BY AGUREEVA.

«Я пыталась адаптировать модель вторичного использования в своем бизнесе», - рассказала София. «Ювелирные изделия из драгоценных металлов в любом случае перерабатываются, ведь никто не выбрасывает золото или серебро в мусор. До пандемии я сотрудничала с одной эстонской компанией, которая ремонтировала самолеты. Это был очень интересный опыт - заходишь в большой ангар, там большие самолеты, и они говорят - пожалуйста, вот здесь кусок от левого крыла. Эти металлы легкие, прочные и гипоаллергенные».

Вишенкой на торте стало то, что Светлана стилизовала сотрудников Tallinn Design House творениями своего бренда и бренда Софии. Она также использовала изделия из экспозиции PRE-loved Tallinn Design House, где представлена одежда эстонских дизайнеров, принесенная клиентами, и образцы предыдущих коллекций самих дизайнеров.

Смотрите в галерее, что именно происходило на этом ярком празднике и кто пришел на мероприятие!