ВИДЕО Организаторы забрали у победителя Евровидения 2024 Nemo хрустальный кубок

У победителя Евровидения-2024 в Мальмё, швейцарского певца Nemo, забрали приз фестиваля - хрустальный микрофон. Об этом артист рассказали во время радиоэфира, видео которого опубликовано в TikTok.

По словам Nemo, организаторы забрали у него приз после фотосессии и пресс-конференции. Сейчас певец не уверен, будет ли ему возвращена награда, поскольку не было дано четких обещаний.

«Мы точно не знаем, что случилось, но он (приз в виде хрустального микрофона — ред.) не в моем чемодане, поэтому мы работаем над тем, чтобы найти его. Я правда не знаю, где он сейчас», - поделился победитель Евровидения 2024.

Исполнитель пошутил, что начал проводить собственное расследование. Nemo высказал предположение, что оргкомитет песенного конкурса может отправить награду по почте позже. «Они дали мне новый, когда мой сломался. Потом они забрали его, потому что это был неофициальный приз, а запасной», - объяснил певец действия организаторов Евровидения-2024.