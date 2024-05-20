Нет смысла отрицать, что у Бритни Спирс серьезные проблемы со здоровьем. Как бы поклонники ни радовались тому, что певица наконец выбралась из-под опеки отца и живет свободной и счастливой жизнью, все признаки указывают на то, что за последние пару лет поп-диве стало заметно хуже.
Что происходит с психическим здоровьем Бритни Спирс и почему ее близкие срочно требуют возобновить опеку над певицей
На данный момент ситуация настолько критическая, что Бритни может причинить вред себе и близким. Что к этому привело, выяснило издание TMZ.
Несколько близких к Бритни источников заверили, что с тех пор, как Спирс стала свободной, она медленно, но верно приводила собственное здоровье в упадок. Никто не контролировал прием лекарств, необходимых для ее нормального самочувствия, а вдобавок она стала употреблять алкоголь и всевозможные психотропные вещества.
Сейчас у певицы случаются резкие перепады настроения, вспышки гнева, нередко заканчивающиеся проявлением физического насилия. Некоторые инсайдеры говорят, что общаться с ней иногда невозможно, ведь Бритни неспособна вести рациональный разговор. Впрочем, и это, поговаривают, не самое страшное.
Нынешний бойфренд Бритни Пол Солиз, пользующийся незавидной репутацией, полностью управляет ее домом и жизнью. К слову, именно с ним связан недавний публичный скандал с дракой, в который попала Бритни Спирс. Близкие певицы уверены, что отказ от опеки был огромной ошибкой и, вероятнее, стоило просто сменить опекуна, раз доверие к отцу оказалось утрачено.