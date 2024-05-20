Что происходит с психическим здоровьем Бритни Спирс и почему ее близкие срочно требуют возобновить опеку над певицей

На данный момент ситуация настолько критическая, что Бритни может причинить вред себе и близким. Что к этому привело, выяснило издание TMZ.

Несколько близких к Бритни источников заверили, что с тех пор, как Спирс стала свободной, она медленно, но верно приводила собственное здоровье в упадок. Никто не контролировал прием лекарств, необходимых для ее нормального самочувствия, а вдобавок она стала употреблять алкоголь и всевозможные психотропные вещества.

Сейчас у певицы случаются резкие перепады настроения, вспышки гнева, нередко заканчивающиеся проявлением физического насилия. Некоторые инсайдеры говорят, что общаться с ней иногда невозможно, ведь Бритни неспособна вести рациональный разговор. Впрочем, и это, поговаривают, не самое страшное.

Нынешний бойфренд Бритни Пол Солиз, пользующийся незавидной репутацией, полностью управляет ее домом и жизнью. К слову, именно с ним связан недавний публичный скандал с дракой, в который попала Бритни Спирс. Близкие певицы уверены, что отказ от опеки был огромной ошибкой и, вероятнее, стоило просто сменить опекуна, раз доверие к отцу оказалось утрачено.