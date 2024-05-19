На основе изучения 3,4 миллиона ПИН-кодов перечислены наиболее часто используемые комбинации цифр, а это именно те числовые последовательности, которые кто-то мог попытаться ввести, чтобы взломать ваш мобильный телефон или ввести их в банкомате. Например, PIN-код «1234» используют аж 11% людей, пишет Mixnews.
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Раскрыты самые распространенные PIN-коды: если среди них есть ваш – измените его
Точно так же, как многие люди используют простые пароли или одни и те же пароли для многочисленных учетных записей в Интернете, поскольку в противном случае они не смогли бы запомнить их все, люди часто используют простые PIN-коды для защиты своих телефонов, банковских карт и тому подобного.