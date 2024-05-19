Раскрыты самые распространенные PIN-коды: если среди них есть ваш – измените его

Точно так же, как многие люди используют простые пароли или одни и те же пароли для многочисленных учетных записей в Интернете, поскольку в противном случае они не смогли бы запомнить их все, люди часто используют простые PIN-коды для защиты своих телефонов, банковских карт и тому подобного.