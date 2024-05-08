Королевский эксперт: «Меган Маркл одержима»

Во вторник Меган Маркл отметила день рождения принца Арчи, в то время как принц Гарри отправился в Великобританию на «Игры непобежденных». Меган Маркл вместе со своими детьми Арчи и Лилибет осталась в Калифорнии, и поддерживала своего супруга на расстоянии. В среду Гарри посетит службу в соборе Святого Павла, посвященную 10-летию «Игр непобежденных». Это спортивные соревнования для бывших военнослужащих, которые Гарри начал еще в 2014 году.