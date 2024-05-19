«Я совсем не скучаю»: бывшая ведущая «Актуальной камеры» о работе на телевидении

На вопрос, скучает ли она по работе на телевидении, Хинрикус отвечает, что нет. «Это время прошло, я унесла оттуда много приятных воспоминаний, много новых знаний, опыта и очень хороших друзей, с которыми до сих пор общаюсь. Но честно говоря, я не скучаю по телевидению, я действительно очень довольна своей текущей работой и должностью».