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«Я совсем не скучаю»: бывшая ведущая «Актуальной камеры» о работе на телевидении

Limon.ee
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Фото: Kuvatõmmis ERRi videost / "Hommik Anuga"

Детский писатель и бывший журналист Кадри Хинрикус посетила программу ETV Hommik Anuga. «Все равно приятно, когда чувствуешь, что можешь вдохнуть жизнь в какую-то историю или персонажа», - заявила она, признавшись, что не скучает по работе на телевидении.

 

Перевод: Герман Аверьянов

Телезрители помнят Кадри, еще недавно она была ведущей передачи «Актуальная камера».

На вопрос, скучает ли она по работе на телевидении, Хинрикус отвечает, что нет. «Это время прошло, я унесла оттуда много приятных воспоминаний, много новых знаний, опыта и очень хороших друзей, с которыми до сих пор общаюсь. Но честно говоря, я не скучаю по телевидению, я действительно очень довольна своей текущей работой и должностью».

На сегодняшний день Хинрикус опубликовал 19 книг, последняя из которых - «Taksi ja Dogi suvi», опубликованная в этом году.

«Мне нравится писать», - заявляет писательница. «Мне всегда нравилось и читать, и с школьных лет мне нравилось писать. Чувство, что ты можешь оживить какой-то сюжет или персонажа - невероятно».

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