Детский писатель и бывший журналист Кадри Хинрикус посетила программу ETV Hommik Anuga. «Все равно приятно, когда чувствуешь, что можешь вдохнуть жизнь в какую-то историю или персонажа», - заявила она, признавшись, что не скучает по работе на телевидении.
«Я совсем не скучаю»: бывшая ведущая «Актуальной камеры» о работе на телевидении
Перевод: Герман Аверьянов
Телезрители помнят Кадри, еще недавно она была ведущей передачи «Актуальная камера».
На вопрос, скучает ли она по работе на телевидении, Хинрикус отвечает, что нет. «Это время прошло, я унесла оттуда много приятных воспоминаний, много новых знаний, опыта и очень хороших друзей, с которыми до сих пор общаюсь. Но честно говоря, я не скучаю по телевидению, я действительно очень довольна своей текущей работой и должностью».
На сегодняшний день Хинрикус опубликовал 19 книг, последняя из которых - «Taksi ja Dogi suvi», опубликованная в этом году.
«Мне нравится писать», - заявляет писательница. «Мне всегда нравилось и читать, и с школьных лет мне нравилось писать. Чувство, что ты можешь оживить какой-то сюжет или персонажа - невероятно».