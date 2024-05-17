Брэд Питт торжествует: победа над Анджелиной Джоли в суде

Голливудский актер Брэд Питт одержал победу в суде во время длительной «борьбы» с бывшей женой Анджелиной Джоли после того, как судья сказал, что удовлетворит просьбу Питта заставить звезду «Малефисенты» передать соглашения о неразглашении, которые она заключила, в частности, подписанные ее сотрудниками. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшие супруги продолжают судиться из-за решения многодетной мамы продать свою долю в бизнесе стоимостью 500 миллионов долларов российскому бизнесмену, который контролирует Stoli Group.

Брэд Питт утверждает, что во время развода он с Анджелиной договорился не продавать акции компании без согласия другого. Накануне адвокаты звезды «Трои» утверждали, что соглашение о нераспространении является «очень доказательным».

Судья также отметила, что соглашения о неразглашении могут помочь ей определить, что является обоснованным запросом на неразглашение, а что нет. Впрочем, пока окончательное решение она не вынесла.

Тем временем адвокаты Анджелины Джоли не согласились с предыдущим решением судьи.

После скандального случая на частном джете в 2016 году Джоли подала на развод, а в сентябре 2021 года продала свою долю во французской винодельне, которой она владела вместе с Питтом. Сообщалось, что актер в состоянии алкогольного опьянения начал оскорблять жену и сына, однако сам Брэд эти обвинения опровергал.