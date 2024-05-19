ФОТО Трое детей от трех разных мужчин: американская актриса откровенно рассказала о своей семье

Американская актриса и модель Кейт Хадсон рассказала о радостях и проблемах своей большой и современной семьи. Имея троих детей от трех разных партнеров, Кейт овладела искусством совместного воспитания с изяществом и теплотой, которые отражают ее экранную харизму, сообщает Focus.

В 45 лет звезда сериала «Как потерять парня за 10 дней» является матерью 20-летнего Райдера, которого она делит с музыкантом Крисом Робинсоном; сына Бингэма, 12 лет, с фронтменом Muse Мэттом Беллами; и пятилетнюю дочь Рани со своим нынешним женихом, музыкантом Дэнни Фудзикавой.

В душевном разговоре Кейт рассказала о безупречной гармонии в своей смешанной семье, объяснив: «Мы очень связаны и очень близки. Любовь может менять форму. Но ко всем детям так много любви».

Эта семейная идилия не является новой для Кейт, чье собственное воспитание было таким же. Кейт и ее брат Оливер, воспитанные матерью, актрисой Голди Хоун и отчимом, актером Куртом Расселом, которого она считает своим отцом, выросли вместе со своим сводным братом.

Размышляя о своей семьи, Кейт поделилась: «В этой семье мы все это поняли… Дети чувствуют, что их всех любят и у них огромная семья». Хадсон смогла сохранить и поддерживать теплые отношения не только с бывшими партнерами, но и построила дружеские с их новыми семьями.

Она подчеркнула близость между своей дочерью Рани и дочерьми ее бывших, назвав их сестрами и отметив заботливую среду, в которой они растут.

Кейт остается главной фигурой в жизни всех своих детей, о которых заботится и всячески поддерживает. Она даже использует возможность присматривать за дочерью Мэтта Беллами Ловеллой, демонстрируя свою приверженность созданию семейных ценностей.