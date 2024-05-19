ВИДЕО Сын Дональда Трампа окончил дорогую школу во Флориде: в соцсетях показали кадры c выпускного

18-летний Бэррон Трамп, пятый ребенок 45 президента США, республиканца Дональда Трампа, завершил обучение в Оксбриджской академии во Флориде. Когда парень выходил в мантии выпускника, его отец, а также мать Мелания Трамп, сидели на скамейках, как обычные родители выпускников. О том, как происходил выпускной Бэррона Трампа рассказал в соцсети X (Twitter) пользователь с ником PapiTrumpo.

На видео в соцсетях можно увидеть, как сын 45 президента поднимается по лестнице вместе с другими выпускниками. На нем мантия и академическая шапочка с кисточкой. Цвета наряда соответствуют цветам Оксбриджской академии, в которой он учился - темно-синий и красный. За церемонией наблюдал Дональд Трамп, который сидит в переднем ряду на трибунах. Рядом с ним - мать Бэррона, Мелания Трамп.

Бэррон Трамп - третий ребенок американского политика. Юноша родился в третьем браке с Меланией Трамп. Журналисты рассказывали, что он занимается футболом и некоторое время был полузащитником в DC United Academy. Также в американских СМИ рассказывали, что ему предлагали стать делегатом от Республиканской партии во Флориде, но он отказался.

Стоимость обучения в подготовительной средней и старшей частной школе Oxbridge Academy - 34 тыс. и 42,5 тыс. дол. соответственно.

Дональд Трамп - 77-летний американский политик и бизнесмен, который был президентом США в 2017-2021 гг. и является лидером Республиканской партии. У Трампа пятеро детей: трое (Дональд, Иванна, Эрик) от первого брака с Иванкой Трамп, дочь Тиффани после брака с Марлой Мейплз, сын Беррон, рожденный в браке с Меланией.