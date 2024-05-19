ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО В Таллинне прошел фестиваль уличных видов спорта Ghetto Games!

Фестиваль, который уже завоевал популярность в Латвии, в этот раз порадовал жителей и гостей Таллинна разнообразием спортивных дисциплин и культурных событий. Среди видов спорта, представленных на фестивале, были флорбол, уличный футбол, уличный баскетбол, ММА и стрит дэнс. Каждая из этих дисциплин привлекла множество участников, продемонстрировавших свои навыки и страсть к спорту.

Один из организаторов мероприятия - Раймонд Элбакьян. «В Латвии это самое большое молодежное движение. Каждый в Ghetto Games принимает участие порядка 10 тысяч человек. Мы очень рады вновь приехать в Таллинн со своим фестивалем», - рассказывает организатор. Для них подобные мероприятия - это стиль жизни, заявляет Раймонд, говоря, что путь, по которому они прошли, создавая фестиваль, был тернист: «Мы начали заниматься этим 15 лет назад, потому что хотели создать место для молодых людей, где они смогли бы развиваться как морально, так и физически. Мы начали в самом неблагополучном районе Риги и шаг за шагом выросли в один из самых популярных брендов страны».