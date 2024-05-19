В субботу, 18 мая, в Таллинне прошел международный фестиваль уличного вида спорта Ghetto Games. Мероприятие собрало огромное количество участников и зрителей, которые наслаждались отличной погодой и насыщенной программой.
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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В Таллинне прошел фестиваль уличных видов спорта Ghetto Games!
Фестиваль, который уже завоевал популярность в Латвии, в этот раз порадовал жителей и гостей Таллинна разнообразием спортивных дисциплин и культурных событий. Среди видов спорта, представленных на фестивале, были флорбол, уличный футбол, уличный баскетбол, ММА и стрит дэнс. Каждая из этих дисциплин привлекла множество участников, продемонстрировавших свои навыки и страсть к спорту.