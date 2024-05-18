Сб, 18.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ФОТО Клиенту Coop пришлось отказаться от покупки голубики по довольно странной причине

Limon.ee
Copy
Голубика. Снимок иллюстративный.
Голубика. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

«Как обладатель карты, я должен был оставить чернику в магазине», - написал в группе Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt в Facebook клиент продуктового Coop и добавил к посту фотографию, которая объясняла его решение.

Если сначала причину сложно заметить, то при ближайшем рассмотрении снимка замечаешь, что цена 500 граммов голубики для обычных покупателей (5,39 евро) дешевле, чем для тех, у кого есть карточка клиента магазина Coop (7,99 евро), хотя скорее всего должно быть наоборот.

Ценник в магазине Coop.
Ценник в магазине Coop. Фото: Erakogu
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх