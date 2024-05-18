«Как обладатель карты, я должен был оставить чернику в магазине», - написал в группе Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt в Facebook клиент продуктового Coop и добавил к посту фотографию, которая объясняла его решение.
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ФОТО ⟩ Клиенту Coop пришлось отказаться от покупки голубики по довольно странной причине
Если сначала причину сложно заметить, то при ближайшем рассмотрении снимка замечаешь, что цена 500 граммов голубики для обычных покупателей (5,39 евро) дешевле, чем для тех, у кого есть карточка клиента магазина Coop (7,99 евро), хотя скорее всего должно быть наоборот.