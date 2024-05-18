ФОТО Клиенту Coop пришлось отказаться от покупки голубики по довольно странной причине

Если сначала причину сложно заметить, то при ближайшем рассмотрении снимка замечаешь, что цена 500 граммов голубики для обычных покупателей (5,39 евро) дешевле, чем для тех, у кого есть карточка клиента магазина Coop (7,99 евро), хотя скорее всего должно быть наоборот.