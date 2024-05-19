Голливудский актер Бен Аффлек подогрел слухи о разводе с американской певицей и актрисой Дженнифер Лопес, пишет TSN.
Бен Аффлек на фоне слухов о разводе с Дженнифер Лопес перестал носить обручальное кольцо
Причиной для беспокойства стало то, что звезда Голливуда перестал носить обручальное кольцо, хотя раньше никогда не снимал украшение. К слову, на это обратили внимание папарацци и сделали несколько фото.
Аффлек засветился без кольца, когда ехал на баскетбольный матч сына Сэмюэля. Компанию ему составили бывшая жена, актриса Дженнифер Гарнер и дочь Вайолет.
Фанаты звездных супругов очень беспокоятся. Дело в том, что Бен Аффлек раньше не снимал кольцо.
Отметим, ранее появлялись слухи, что супруги находятся на грани развода. Аффлек выехал из их общего дома, который они с Джей Ло приобрели в прошлом году, и поселился в съемной квартире. Пока что ни актер, ни певица не комментируют слухи.
Напомним, недавно украинская ведущая Каролина Ашион рассказала о болезненном расставании с возлюбленным. Знаменитость находилась в отношениях с бойфрендом в течение 15 лет.