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СМОТРИТЕ Эстонский спортсмен Янек Ыйглане подарил жене шикарный внедорожник!

Limon.ee
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Фото: Taavi Sepp

«Моя жена заслуживает всего мира, и я так благодарен, что она рядом со мной», - написал эстонский десятиборец Янек Ыйглане под опубликованным в социальных сетях видео, на котором он удивляет жену новенькой машиной.

Янек Ыйглане, женившийся в Доминиканской Республике в начале июня 2022 года, вскоре отметит вторую годовщину свадьбы со своей женой Кендрой. Недавно в семье случился еще один праздник, жене Янека исполнилось 30 лет.

В этот важный для жены день Янек удивил её новеньким внедорожником Kia. Эмоциональное видео, опубликованное в TikTok, показывает первую реакцию Кендры на столь щедрый подарок.

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