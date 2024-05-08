СМОТРИТЕ Эстонский спортсмен Янек Ыйглане подарил жене шикарный внедорожник!

«Моя жена заслуживает всего мира, и я так благодарен, что она рядом со мной», - написал эстонский десятиборец Янек Ыйглане под опубликованным в социальных сетях видео, на котором он удивляет жену новенькой машиной.
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Янек Ыйглане, женившийся в Доминиканской Республике в начале июня 2022 года, вскоре отметит вторую годовщину свадьбы со своей женой Кендрой. Недавно в семье случился еще один праздник, жене Янека исполнилось 30 лет.