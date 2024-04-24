ГОРОСКОП НА 24 АПРЕЛЯ ⟩ Тельцам стоит прислушаться к интуиции, а Девам важно сохранять самообладание

Вторая половина дня проходит более спокойно. Она подходит для общения со старыми знакомыми, дает возможность обсудить вопросы, важные для всех. Будет шанс помириться с теми, с кем вы были в ссоре.

Овен

Настойчивость и целеустремленность помогают вам добиться того, что не удалось другим. День дает шанс осуществить смелые планы, воплотить в жизнь задуманное давным-давно. Вы не отказываетесь от своих намерений, даже если не все складывается так, как хотелось бы. Некоторые Овны сегодня добьются самых важных своих целей. Вас многие хотят поддержать. Интуиция помогает выбрать союзников, на которых вы сможете положиться во всем. Со случайного знакомства могут начаться романтические отношения; вскоре они станут очень важными для вас.

Телец

Появляется много отличных идей. Среди них будут такие, которые захочется немедленно воплотить в жизнь. Возможность вскоре представится. Важно не растеряться и суметь воспользоваться ею. Прислушайтесь к интуиции: она безошибочно подскажет, как лучше действовать. В первой половине дня возможны напряженные моменты, неприятные разговоры. Вторая проходит гораздо спокойнее. Она подходит для того, чтобы обдумывать планы на будущее, обсуждать их с близкими. В это же время можно принимать решения, касающиеся денег. Вероятность ошибок минимальна.

Близнецы