Очень насыщенным и интересным будет начало дня. Это время интересных идей. Часто они кажутся слишком смелыми, странными, рискованными; но даже к таким замыслам стоит относиться серьезно. Пройдет совсем немного времени, и у вас наверняка появится возможность воплотить задуманное в жизнь. Можно браться за новые дела, многое дается проще, чем можно было ожидать, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 24 АПРЕЛЯ ⟩ Тельцам стоит прислушаться к интуиции, а Девам важно сохранять самообладание
Вторая половина дня проходит более спокойно. Она подходит для общения со старыми знакомыми, дает возможность обсудить вопросы, важные для всех. Будет шанс помириться с теми, с кем вы были в ссоре.
Овен
Настойчивость и целеустремленность помогают вам добиться того, что не удалось другим. День дает шанс осуществить смелые планы, воплотить в жизнь задуманное давным-давно. Вы не отказываетесь от своих намерений, даже если не все складывается так, как хотелось бы. Некоторые Овны сегодня добьются самых важных своих целей. Вас многие хотят поддержать. Интуиция помогает выбрать союзников, на которых вы сможете положиться во всем. Со случайного знакомства могут начаться романтические отношения; вскоре они станут очень важными для вас.
Телец
Появляется много отличных идей. Среди них будут такие, которые захочется немедленно воплотить в жизнь. Возможность вскоре представится. Важно не растеряться и суметь воспользоваться ею. Прислушайтесь к интуиции: она безошибочно подскажет, как лучше действовать. В первой половине дня возможны напряженные моменты, неприятные разговоры. Вторая проходит гораздо спокойнее. Она подходит для того, чтобы обдумывать планы на будущее, обсуждать их с близкими. В это же время можно принимать решения, касающиеся денег. Вероятность ошибок минимальна.
Близнецы
Начало дня будет довольно сложным. Дело тут не в каких-то событиях, а в напряженности эмоционального фона. Даже обычно спокойные Близнецы могут беспокоиться по пустякам; что уж говорить о более впечатлительных представителях знака. Со временем ситуация стабилизируется, становится проще сосредоточиться на делах, довести начатое до конца. Вторая половина дня обещает денежные поступления. Она хорошо подходит для деловых переговоров, да и вообще для обсуждения важных вопросов. Вам удается донести свою точку зрения даже для тех, кто обычно никого не слушает.
Рак
Старайтесь не сердиться по пустякам. Сегодня важно сохранять самообладание, как бы ни складывались обстоятельства, не поддаваться на провокации. Вы обязательно найдете способ изменить ситуацию к лучшему, если не пойдете на поводу у своих эмоций. Часто оказываются полезными советы старых знакомых. Не стесняйтесь обращаться к людям, опыту которых доверяете. День удачен с финансовой точки зрения. Он обещает денежные поступления, дает шанс заключить сделки, которые принесут значительную прибыль. Будет шанс сделать выгодные покупки.
Лев
Плодотворный день, который дает шанс справиться со многими делами, добиться успеха там, где другие потерпели неудачу. Мелкие недоразумения не исключены, но они не собьют вас с толку, не заставят отказаться от задуманного. День хорошо подходит для учебы. Вы быстро запоминаете все, что может оказаться полезным. Вечер – время неожиданных предложений, на которые захочется немедленно согласиться. Не исключено, что кто-то из знакомых поделится хорошей идеей или важной новостью. Вероятны романтические сюрпризы.
Дева
Важно сохранять самообладание. Сегодня вы можете нервничать и переживать из-за пустяков, тревожиться из-за того, на что не в силах повлиять. У вас будет шанс изменить ситуацию к лучшему, добиться давно поставленной цели. Тут важно не растеряться, вовремя начать действовать. Многим Девам помогают старые друзья и проверенные союзники. Общение с единомышленниками вдохновляет, дарит интересные идеи. Старайтесь избегать перегрузок и стрессовых ситуаций. Вам полезно будет немного расслабиться, найти занятие, которое поможет выбросить неприятные мысли из головы.
Весы
Не всегда просто ладить с окружающими. Часто люди, которых вы хорошо знаете, ведут себя странно, чем-то неприятно удивляют. Добиться многих целей будет проще, если вы станете рассчитывать исключительно на собственные силы, не будете ждать, пока кто-то поможет вам или даст хороший совет. Могут появиться неплохие идеи. Чаще всего они касаются работы или бизнеса. Подходящий момент для реализации задуманного наступит чуть позже, так что запаситесь терпением. Лучше не рисковать там, где дело касается денег.
Скорпион
Избегайте споров в начале дня. Вы вспыльчивы, горячитесь из-за пустяков, можете обидеть людей, которых любите и уважаете. Некоторым представителям знака к тому же не дают покоя неприятные мысли о прошлом. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций. Настроение улучшается, многих Скорпионов посещает вдохновение. Вторая половина дня – исключительно благоприятное время для любых занятий, требующих творческого подхода. К решению многих вопросов вы подходите с неожиданной стороны, часто замечаете то, чего не увидели другие.
Стрелец
Плодотворный день. Он дает возможность укрепить существующие связи, договориться о сотрудничестве с новыми знакомыми. Порой речь идет лишь о проектах далекого будущего, но и тут не стоит сомневаться в том, что задуманное будет реализовано. Некоторые Стрельцы примут решения, которые окажутся очень удачными с профессиональной точки зрения, откроют перед представителями знака новые перспективы. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Возможны выгодные покупки. Часто удачными оказываются почти случайные приобретения, сделанные без долгих раздумий.
Козерог
Благоприятный день, легкий и приятный. Часто вам почти не нужно прикладывать усилий, чтобы достичь поставленных целей. Возможны какие-то удачные совпадения, благодаря которым перед вами откроются новые перспективы. Помните: нельзя терять время напрасно, надолго откладывать дела. Если у вас появились хорошие идеи, постарайтесь немедленно воплотить их в жизнь. Постарайтесь внести в свою жизнь нечто необычное; новые впечатления будут очень кстати. Даже прогулка по новому маршруту может окрылить, подарить вдохновение и интересные идеи.
Водолей
День полон отличных идей. Интуиция наверняка подскажет, какие из них стоит сразу воплотить в жизнь, а какие могут подождать. Перед вами открывается много интересных возможностей; старайтесь не упустить ни одной. Вы легко находите подход к окружающим и всегда получаете поддержку, если она требуется. Возможна встреча с человеком, по которому вы в последнее время очень скучали. Единственная сфера, где нужна осторожность – финансы. Не тратьте деньги на пустяки, не спешите с покупками. Лучше не заключать сделок, которые вызывают у вас хотя бы малейшие сомнения.
Рыбы
Первая половина дня будет сложной, неоднозначной. Трудно определиться с планами, понять, за что нужно браться в первую очередь. Некоторым Рыбам помогают советы окружающих, но чаще приходится полагаться на собственную интуицию. А вот опыт часто бесполезен: вы оказываетесь в совершенно новых ситуациях, и привычные методы могут оказаться неэффективными. Вторая половина дня складывается гораздо легче и благоприятнее. Возможны удачные совпадения, неожиданные события, которые натолкнут вас на интересные мысли. Вечер подходит для домашнего праздника; повод для него наверняка найдется.