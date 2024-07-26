В пятницу, 26 июля, в концертном зале «Дзинтари» пройдет первый день грандиозного фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024. Начало мероприятия в 19:00, двери открылись в 18:00, но TVNET+ смог попасть за кулисы и увидеть своими глазами, как репетируют звезды.
Для подписчиков
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Строгая Лайма Вайкуле и улыбающийся Макс Барских: как прошли первые репетиции Laima Rendezvous Jūrmala
На фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2024 в этом году заявлены 45 артистов из 14 стран.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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