ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Алла Пугачева не смогла сдержать слез во время выступления Alekseev на фестивале Laima Rendezvous в Юрмале

Хедлайнером первого дня станет британская поп-группа Londonbeat. Они начали свою впечатляющую музыкальную историю в Великобритании в составе гитариста и трех талантливых афроамериканских вокалистов, прославившись уникальным слиянием R&B, поп-музыки и соула с современными техно-ритмами. Их знаменитая песня I've Been Thinking About You была выпущена в 1991 году и быстро заняла первые строчки в чартах Billboard TOP100 и Hot Dance Music/Club.