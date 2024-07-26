ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Алла Пугачева не смогла сдержать слез во время выступления Alekseev на фестивале Laima Rendezvous в Юрмале

Лайма Вайкуле открыла фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. Фото: limon.ee

На сцену вышел популярный украинский певец Alekseev, прославившийся своим хитом «Пьяное солнце» в 2015 году. Он поговорил с публикой, а затем и спел на украинском языке, что вызвало наворачивающиеся слезы у всех присутствующих - даже Алла Пугачева не осталась равнодушной.

Певец Alekseev спел на украинском языке. Фото: limon.ee

Первый день фестиваля в этом году снова посвящен поддержке Украины, предоставив сцену ведущим украинским артистам, таким как Макс Барских, Верка Сердючка, Alekseev, Анна Буткевич, Настя Каменских, Ульяна Ольгина и Мария Максакова.

Компанию украинским артистам составят венгерский певец Дан Баурин и эстонский певец Уку Сувисте. На фестивале также выступят местные любимцы Нормундс Рутулис, Янис Стибелис, Иго, Грета и, конечно же, сама хозяйка фестиваля Лайма Вайкуле с балетом из Украины - Freedom Ballet.

Андрей Данилко репетирует свой номер. Фото: limon.ee

Хедлайнером первого дня станет британская поп-группа Londonbeat. Они начали свою впечатляющую музыкальную историю в Великобритании в составе гитариста и трех талантливых афроамериканских вокалистов, прославившись уникальным слиянием R&B, поп-музыки и соула с современными техно-ритмами. Их знаменитая песня I've Been Thinking About You была выпущена в 1991 году и быстро заняла первые строчки в чартах Billboard TOP100 и Hot Dance Music/Club.