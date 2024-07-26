Пританцовывал в своем стиле: рэпер Snoop Dogg пронес олимпийский огонь в Париже

Рэпер Snoop Dogg перед церемонией открытия Игр в Париже. Фото: MARCUS BRANDT

По данным издания, рэпер прибыл во французскую столицу в качестве спортивного комментатора на шоу телеканала NBC «Прайм-тайм в Париже». Snoop Dogg работает в паре с ведущим Майком Тирико.

26 июля артист прошел по северному пригороду Парижа Сен-Дени, где расположена часть Олимпийской деревни, а также стадион «Стад де Франс» и новый Олимпийский центр водных видов спорта.

Рэпер Snoop Dogg перед церемонией открытия Игр в Париже. Фото: Stephane De Sakutin

Когда исполнитель шествовал с факелом, то пританцовывал в характерной для себя манере. Знаменитость задал толпе хорошее настроение, улыбаясь и приветствуя всех, кто прибыл в преддверии церемонии открытия.

В социальных сетях уже начали появляться фрагменты со Snoop Dogg, а на видео его спортивную миссию сопровождает культовый фит с Dr. Dre трек Still D.R.E. Что касается реальности, то фанаты, увидев любимого исполнителя, в унисон пели его хиты и провожали в путь.

Олимпийские игры продлятся в Париже до 11 августа. Известно, что, помимо Snoop Dogg, в эстафете приняла участие Сальма Хайек. Она пронесла факел на этапе от пригорода Ивелин до Версальского дворца.