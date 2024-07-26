Житель Хийумаа Ревен Кёстер сочинил песню «Читая по губам». Видео с этой композицией он опубликовал в четверг, 24 июля. Песня посвящена бывшему премьер-министру Эстонии Кае Каллас. «Кайя, ты лжешь и нарушаешь обещания, и твои оправдания становятся все более детскими», - проникновенно поет молодой человек.
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ВИДЕО ⟩ «Читая по губам»: молодой житель Эстонии сочинил грустную песню про Каю Каллас
Сочиняя песню, молодой человек вдохновлялся печально известной фразой Каи Каллас: «Читайте по моим губам, налоги не вырастут! И точка!»
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