ВИДЕО «Читая по губам»: молодой житель Эстонии сочинил грустную песню про Каю Каллас

Житель Хийумаа Ревен Кёстер сочинил песню «Читая по губам». Видео с этой композицией он опубликовал в четверг, 24 июля. Песня посвящена бывшему премьер-министру Эстонии Кае Каллас. «Кайя, ты лжешь и нарушаешь обещания, и твои оправдания становятся все более детскими», - проникновенно поет молодой человек.