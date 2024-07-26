В Вильянди с 25 по 28 июля проходит фестиваль народной музыки, который собирает множество людей. Если до сих пор мы говорили о настроении и исполнителях на мероприятии, то сегодня мы посмотрим, что интересного можно найти на прилавках, и что посетители думают о ценах.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ Цены на еду и напитки на фестивале в Вильянди просто кружат голову: алкогольные коктейли стоят столько же, сколько апельсиновый сок
Перевод: Влада Лаевалинд
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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