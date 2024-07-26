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ВИДЕО Цены на еду и напитки на фестивале в Вильянди просто кружат голову: алкогольные коктейли стоят столько же, сколько апельсиновый сок

Константин Седнев Крислин Метсанурм Наталья Зюзкова
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Фото: Pilt videost

В Вильянди с 25 по 28 июля проходит фестиваль народной музыки, который собирает множество людей. Если до сих пор мы говорили о настроении и исполнителях на мероприятии, то сегодня мы посмотрим, что интересного можно найти на прилавках, и что посетители думают о ценах.

Перевод: Влада Лаевалинд

Жители Эстонии очень часто жалуются на рост цен, но на фестивале посетители всем довольны. Большинство людей считают, что заплатить 15 евро за лосося прямо из печи - это нормально, но есть и те, кто все же придерживается бюджета и не стал бы покупать стейк стоимостью 17 евро. По словам продавцов, цены не намного выше, чем в прошлом году. Официанты также не жалуются на недостаток клиентов, но считают, что их всегда могло бы быть больше!

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