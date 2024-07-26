ВИДЕО Цены на еду и напитки на фестивале в Вильянди просто кружат голову: алкогольные коктейли стоят столько же, сколько апельсиновый сок

Жители Эстонии очень часто жалуются на рост цен, но на фестивале посетители всем довольны. Большинство людей считают, что заплатить 15 евро за лосося прямо из печи - это нормально, но есть и те, кто все же придерживается бюджета и не стал бы покупать стейк стоимостью 17 евро. По словам продавцов, цены не намного выше, чем в прошлом году. Официанты также не жалуются на недостаток клиентов, но считают, что их всегда могло бы быть больше!