Принц Гарри назвал пугающую причину, по которой не позволит Меган Маркл приехать в Великобританию

У Меган Маркл весомых поводов для визита не было, да и вообще, рассказал принц в интервью для Tabloids on Trial, супругу в королевство он не пустит ни под каким предлогом.

Гарри рассказал, что обеспокоен угрозой нападения на Меган - подобные сообщения поступают семье регулярно и иногда доходят до абсурда. «Достаточно даже одного человека, который заявил, что нападет на нее. Неважно, будет это нож или кислота. Это и есть причина, по которой я не верну свою жену в эту страну», - разоткровенничался принц.

Заметим, что это не пустые слова: два года назад Нил Басу, бывший офицер британской полиции, рассказывал, что в адрес Гарри и Меган поступали реальные угрозы. Однажды правоохранительные органы даже привлекли преследователей Сассексов к ответственности.

А на серьезную государственную охрану на территории Великобритании Гарри даже и не рассчитывает. После отъезда супругов в США правительство страны решило, что они не имеют права на безопасность, которая финансируется налогоплательщиками. Ни просьбы, ни даже иск со стороны принца решение не изменили.