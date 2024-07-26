После «Бала цветов» на 18-летнюю Алину Малову обрушилась народная любовь. Девушка представила на конкурсе цветочное платье «Бабочка». И хотя наряд не занял призового места, порхающая в цветах, словно живая бабочка, Алина покорила сердца зрителей и стала одной из самых обсуждаемых персон в социальных сетях.

В субботу, 20 июля, в таллиннском парке Кадриорг прошел 25-й «Бал цветов» и, конечно же, по традиции на нем выбирали лучшее цветочное платье. В соцсетях почти неделю не утихают жаркие споры о том, что наряд бабочки был гораздо изящнее и интереснее, чем победившая работа флористов.

Виновница таких жарких споров – Алина Малова – девушка с потрясающей улыбкой и осиной талией. Она так грациозно продемонстрировала работу флориста Татьяны Юшмановой, что зрителям казалось, что цветочная бабочка ожила и порхает по Кадриоргу.