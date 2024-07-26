В пятницу, 26 июля, в Юрмале стартовал ежегодный фестиваль Лаймы Вайкуле - Laima Rendezvous Jūrmala. Такое не смогла пропустить и давняя подруга латвийской артистки - певица Алла Пугачева.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Где же Максим? Алла Пугачева прибыла на фестиваль Лаймы Вайкуле в гордом одиночестве
Интересно, что прибыла она в концертный зал «Дзинтари» без мужа, юмориста Максима Галкина.
Алла Борисовна прибыла в Юрмалу в черно-белом образе, который дополняет черная шляпка.
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В этом году СМИ и поклонники в очередной раз активно обсуждали вероятность того, что на фестиваль приедет Алла Пугачева. То, что звездная чета приехала в Юрмалу, уже давно не было секретом. Примадонну ранее видели на улицах курортного города, а кроме того, Лайма Вайкуле подтвердила, что уже успела встретиться с друзьями у себя дома. «Мы любим проводить время здесь, на террасе», - с улыбкой заметила Лайма Вайкуле в интервью в передаче RUS TVNET «В чем фишка?».
Примерно в 18:30 Алла Пугачева приехала в концертный зал «Дзинтари» на черном автомобиле в сопровождении охраны. Певица поприветствовала всех, кто ее встречал, поздоровалась с Элитой Милграве и проследовала на свое место.