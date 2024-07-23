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«Купи паприку – получи домашнюю зверушку»: клиентка Lidl обнаружила то, чего никак не ожидала

Влада Лаевалинд
, репортер
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Открытие магазина Lidl в Раквере. Отдел овощей. Фото иллюстративное.
Открытие магазина Lidl в Раквере. Отдел овощей. Фото иллюстративное. Фото: Marianne Loorents

Жительница Тарту купила для детей и домашних животных микс паприки в магазине Lidl в среду, 17 июля. Ни о чем не подозревая, в четверг она решила взять из упаковки пару сладких перцев для салата, но увидеть такое точно не ожидала.

Жительница Тарту Лийза сделала публикацию в группе Отзывы о LIDL продукции (Эстония) / Tagasiside Lidl toodetele (Eesti), добавив фото паприки, в которой нежатся две огромные зеленые гусеницы.

Перед клиенткой Lidl открылась неприятная картина.
Перед клиенткой Lidl открылась неприятная картина. Фото: личный архив.
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