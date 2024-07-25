Принц Гарри отреагировал на появление Кейт Миддлтон на Уимблдоне

Принц Гарри отреагировал на долгожданное появление Кейт Миддлтон на Уимблдоне 14 июля 2024 года.

Онкобольную принцессу Уэльскую встретили овациями на ежегодном турнире Большого Шлема - через четыре месяца после того, как она рассказала миру о своей борьбе с раком.

«Гарри смотрел Уимблдон и был в восторге от того, что Кейт так сияет», - сообщил источник журнала.

«Он прислал ей сообщение, чтобы поздравить ее и сообщить, как он рад ее видеть здесь», - добавил инсайдер.

Принцесса Уэльская, которая отошла на некоторое время от публичных обязанностей, порадовала болельщиков в All England Lawn Tennis Club, появившись со своей дочерью принцессой Шарлоттой и сестрой Пиппой Миддлтон. Она вручила трофей победителю теннисного турнира Карлосу Алькарасу.

Жена принца Уильяма является королевским покровителем Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) и решила почтить организацию, надев один из ее официальных цветов.

По словам источника, Гарри благодарен, что жена его брата идет на поправку и может вернуться к своим обязанностям после перерыва. Такую же позицию поддерживает Меган Маркл.