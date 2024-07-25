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Принц Гарри отреагировал на появление Кейт Миддлтон на Уимблдоне

Limon.ee
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Кейт Миддлтон появилась на публике в июле 2024 года.
Кейт Миддлтон появилась на публике в июле 2024 года. Фото: PAUL CHILDS

Жена принца Уильяма лечится от онкологии. За семь месяцев 2024 года она лишь посетила парад короля 15 июня и теннисный турнир в июле.

Принц Гарри отреагировал на долгожданное появление Кейт Миддлтон на Уимблдоне 14 июля 2024 года. 

Онкобольную принцессу Уэльскую встретили овациями на ежегодном турнире Большого Шлема - через четыре месяца после того, как она рассказала миру о своей борьбе с раком.

«Гарри смотрел Уимблдон и был в восторге от того, что Кейт так сияет», - сообщил источник журнала.

«Он прислал ей сообщение, чтобы поздравить ее и сообщить, как он рад ее видеть здесь», - добавил инсайдер.

Принцесса Уэльская, которая отошла на некоторое время от публичных обязанностей, порадовала болельщиков в All England Lawn Tennis Club, появившись со своей дочерью принцессой Шарлоттой и сестрой Пиппой Миддлтон. Она вручила трофей победителю теннисного турнира Карлосу Алькарасу.

Жена принца Уильяма является королевским покровителем Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) и решила почтить организацию, надев один из ее официальных цветов.

По словам источника, Гарри благодарен, что жена его брата идет на поправку и может вернуться к своим обязанностям после перерыва. Такую же позицию поддерживает Меган Маркл.

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