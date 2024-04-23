ГОРОСКОП НА 23 АПРЕЛЯ ⟩ Раков ждет насыщенный день, Девам пора осуществить то, что давно было задумано

Рак

Яркий, насыщенный день, полный интересных идей. Не желая сидеть без дела, вы находите задачи, которые хочется решить немедленно. Многие Раки определятся с планами на будущее, поймут, на чем стоит сосредоточиться в ближайшее время. Вероятны интересные предложения. Они могут касаться бизнеса или какого-то интересного вам творческого проекта. День благоприятен с точки зрения дружеских и романтических отношений. Вы быстро находите общий язык с теми, кто вам дорог. Будет шанс восстановить старые связи, помириться с тем, с кем вы были в ссоре.

Лев

Отличный день, который дает шанс добиться успеха во многих делах. Вы изобретательны, часто действуете по-своему, ищете собственный путь к цели, а не следуете за другими. Для многих Львов этот день будет связан с новыми идеями. Их воплощение в жизнь позволит представителям знака покорить профессиональные вершины. Гармонично складываются личные отношения, близкие поддерживают вас во всем. Вероятны неожиданные визиты. Порой в гости заглядывают люди, с которыми вы не виделись давным-давно. Найдется масса интересных тем для разговора.

Дева