Благоприятный день для общения. Сегодня очень разным людям легко будет найти подход друг к другу. Необязательно иметь схожие взгляды на жизнь, чтобы договориться о взаимовыгодном сотрудничестве. Можно преодолеть давние разногласия. Сейчас всем совершенно ясно, что причина их была незначительной.
ГОРОСКОП НА 27 ИЮЛЯ ⟩ Раков ожидает беспокойное начало дня, а у Дев будет много необычных идей
День подходит для решения финансовых и имущественных вопросов. Тут никто не витает в облаках, не выдает желаемое за действительное. Вечер принесет какие-то неожиданные и удивительные события, которые запомнятся надолго.
Овен
День сложится неплохо, если вы будете держать эмоции под контролем, постараетесь не нервничать из-за пустяков. Особенно важно избегать конфликтов и ссор утром. Пусть что-то идет не по плану, а окружающие не оправдывают ваших надежд и нарушают договоренности. Сохраняйте оптимизм, и вы увидите, как жизнь меняется к лучшему. Вы отлично справляетесь и с привычной работой, и с новыми делами. Не возникает проблем с учебой: вы мгновенно запоминаете все, что может пригодиться. Вторая половина дня подходит для семейных встреч, общения с родственниками.
Телец
Вы сделаете много полезного не только для себя, но и для других. Не всегда добиться успеха просто, но останавливаться перед преградами вы не собираетесь, как и отказываться от задуманного из-за неожиданно возникших трудностей. Будет возможность восстановить старые деловые связи, вернуться к сотрудничеству с давними партнерами. Сегодня близкие больше, чем обычно, нуждаются в вашей поддержке. Уделите им внимание, найдите время выслушать тех, кто вам дорог. Вторая половина дня отлично подходит для того, чтобы вместе строить планы на будущее.
Близнецы
Благоприятный день для поиска союзников, начала деловых отношений. Иногда с совместной работы начинается долгая дружба. У вас много отличных идей. Ими стоит поделиться: вы наверняка получите и поддержку, и хороший совет. День подходит для разговоров о будущей работе, встреч с людьми, которые могут помочь в развитии вашей карьеры. Дома могут возникать небольшие разногласия. Близким часто не хватает вашего внимания, это порой приводит к обидам. Но вы находите способ разрядить обстановку, наладить отношения со всеми.
Рак
Начало дня будет довольно беспокойным. Хочется сосредоточиться на чем-то одном, но обстоятельства этого не позволяют, приходится держать в голове тысячу вещей сразу. Кроме того, многих Раков огорчает, что они не могут придерживаться плана, составленного раньше, и вынуждены импровизировать. Все складывается не так уж плохо, но вам хотелось бы большего. Вторая половина дня будет благоприятнее. Это подходящее время для осуществления задуманного раньше. Близкие порадуют приятными сюрпризами и хорошими новостями. Возможны неожиданные, но очень приятные новости издалека.
Лев
Утро порадует. Возможны удачные совпадения, необычные вдохновляющие события, встречи, которые запомнятся надолго. Не исключено знакомство, которое получит романтическое продолжение и сыграет важную роль в вашей жизни. День в целом тоже складывается неплохо, но во второй его половине привычные дела могут требовать чуть больше усилий, чем обычно. Вероятны небольшие задержки в делах, нарушение договоренностей. Но вы сохраняете отличное настроение, что бы ни происходило, и неизменно добиваетесь своих целей.
Дева
Начало дня отлично подходит для того, чтобы строить смелые планы. У вас много необычных идей. Но если прежде они казались лишь мечтами, сейчас можно понять, как можно осуществить задуманное, что позволит приблизиться к цели. Вторая половина дня будет насыщенной и довольно утомительной. Вам предстоит заниматься несколькими делами сразу, исправлять чужие ошибки, помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. Вы со всем отлично справляетесь, но это требует усилий. Вечером будет возможность хорошо отдохнуть, восстановить силы.
Весы
День приносит много неожиданностей. Может выясниться, что решения, принятые раньше, были неверными, а планы, которые вы строили, сейчас нельзя осуществить. Это огорчает, но вы не впадаете в уныние. Появляются новые идеи, а разнообразные эксперименты и импровизации оказываются удачными. Желающие помочь вам наверняка найдутся, но вы будете чувствовать себя гораздо спокойнее, если станете рассчитывать только на собственные силы. Лучше отложить обсуждение важных вопросов: сегодня вряд ли удастся избежать горячих споров, а толку от них будет немного.
Скорпион
Начало дня отлично подходит для того, чтобы найти новых союзников. Стоит вам только поделиться своей идеей, как рядом появляются желающие помочь в ее осуществлении. Возможны необычные предложения о работе или долгосрочном сотрудничестве. Некоторые Скорпионы смогут заняться именно тем, чем давно интересовались. Вторая половина дня отличается напряженным эмоциональным фоном. Вы более раздражительны, чем обычно, часто остро реагируете на пустяки. Хорошо, если рядом будет человек, который понимает вас и знает, как поднять вам настроение.
Стрелец
Первая половина дня проходит спокойно. Она хорошо подходит для того, чтобы завершить дела, начатые раньше, разобраться с мелкими проблемами, накопившимися за последнее время. Многие Стрельцы с удовольствием наводят порядок, избавляются от всего, что стало ненужным. Позже наступит очень благоприятное время для новых дел. Работа спорится, учеба дается легко. Вы многое успеваете, при этом не упуская возможности пообщаться с друзьями или любимым человеком. Вечер подходит для того, чтобы поговорить с членами семьи, обсудить общие планы, решить, как вы будете осуществлять их.
Козерог
В начале дня вряд ли удастся избежать споров. Иногда они возникают из-за пустяков, но бывает и так, что дело в чем-то серьезном. Если вы будете терпеливы и не станете горячиться, обязательно найдется решение, которое понравится всем. Вторая половина дня будет более спокойной и плодотворной. Она дает шанс отлично справиться со сложными делами, которые прежде никому не были по силам. Многим Козерогам тут пригодится опыт, который они успели получить раньше. Радует общение с близкими. Вы легко находите общий язык и понимаете друг друга с полуслова.
Водолей
Не все дается так просто, как хотелось бы. Даже с привычными делами порой не удается справиться быстро, потому что неожиданно возникают какие-то трудности, на пути появляются преграды. Некоторых Водолеев подводят люди, на которых представители знака привыкли полагаться во всем. Но вы не собираетесь отступать перед трудностями. И правильно делаете: настойчивость позволяет добиться успеха там, где кому-то ситуация кажется безнадежной. Вторая половина дня открывает много новых возможностей, и вы стараетесь не упустить ни одной из них.
Рыбы
Благоприятный день, хоть и не самый простой. Он хорошо подходит для того, чтобы вернуться к каким-то старым идеям; сейчас вы наверняка найдете способ воплотить их в жизнь. Можно решать финансовые вопросы. Тут вы достаточно осторожны, избегаете неоправданного риска, но интересных возможностей не упускаете. Вторая половина дня – отличное время для разговоров, обсуждения идей и планов. И близкие люди, и те, с кем вы едва знакомы, хорошо понимают вас и во многом поддерживают. Удачно складываются поездки, многих Рыб радует возможность сменить обстановку.