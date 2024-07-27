ГОРОСКОП НА 27 ИЮЛЯ Раков ожидает беспокойное начало дня, а у Дев будет много необычных идей

День подходит для решения финансовых и имущественных вопросов. Тут никто не витает в облаках, не выдает желаемое за действительное. Вечер принесет какие-то неожиданные и удивительные события, которые запомнятся надолго.

Овен

День сложится неплохо, если вы будете держать эмоции под контролем, постараетесь не нервничать из-за пустяков. Особенно важно избегать конфликтов и ссор утром. Пусть что-то идет не по плану, а окружающие не оправдывают ваших надежд и нарушают договоренности. Сохраняйте оптимизм, и вы увидите, как жизнь меняется к лучшему. Вы отлично справляетесь и с привычной работой, и с новыми делами. Не возникает проблем с учебой: вы мгновенно запоминаете все, что может пригодиться. Вторая половина дня подходит для семейных встреч, общения с родственниками.

Телец

Вы сделаете много полезного не только для себя, но и для других. Не всегда добиться успеха просто, но останавливаться перед преградами вы не собираетесь, как и отказываться от задуманного из-за неожиданно возникших трудностей. Будет возможность восстановить старые деловые связи, вернуться к сотрудничеству с давними партнерами. Сегодня близкие больше, чем обычно, нуждаются в вашей поддержке. Уделите им внимание, найдите время выслушать тех, кто вам дорог. Вторая половина дня отлично подходит для того, чтобы вместе строить планы на будущее.

Близнецы