На Евровидении-2024 произошли изменения в порядке выступлений конкурсантов в гранд-финале: подробности

В этом году после двух полуфиналов будет проходить традиционная жеребьевка, определяющая, в какой части гранд-финала будет выступать каждый участник.

Впрочем, если раньше исполнители случайным образом определяли свой номер выступления с помощью карточек с надписью «первая» или «вторая» часть гранд-финала, то теперь к ним прибавятся карточки с надписью «Выбор продюсера». Такая уникальная карточка будет свидетельствовать о том, что продюсеры по своему усмотрению определят, в какой части будет выступать тот или иной артист.

В общей сложности будет по шесть карточек на определение выступлений в первой и второй части. Остальные 13 карточек станут «Выбором продюсера». Об этом сообщает официальный сайт Евровидения.

Таким образом, по мнению продюсеров конкурса, Евровидение-2024 будет еще «увлекательнее».

«Так мы создадим лучшее телевизионное шоу и дадим всем артистам шанс проявить себя. В предыдущие годы, когда жеребьевка проводилась только для первой и второй половины шоу, вы могли видеть, что многие баллады попадали в одну и ту же часть, или многие фавориты выступали в одной и той же половине финала. "Выбор продюсера" создаст еще лучшие условия для формирования еще более впечатляющего финала», - объяснил продюсер Евровидения-2024 Кристер Беркман.

К слову, первыми к такой жеребьевке допустят представителей «Большой пятерки» 4 мая. Победители первого полуфинала сразу после его окончания определят свой порядок выступления, то есть 7 мая. Соответственно, победители второго полуфинала - 9 мая. Окончательный порядок выступлений всех артистов в финале будет объявлен утром 10 мая.

Отметим, Евровидение-2024 состоится в мае в Мальме, в Швеции. Первый полуфинал запланирован на 7 мая, а второй - на 9 мая. Гранд-финал пройдет 11 мая.