13 апреля в Kinomaja состоялся очередной музыкальный баттл Oops!…I Did IT Again!-2. В этот вечер несколько сотен зрителей стали участниками поистине захватывающего шоу. Всеми любимые хиты таких исполнителей, как Britney Spears, 2QS, Руки Вверх, Меладзе, Гости из будущего, Нэнси, Aqua, Ace of Base, ТАТУ и других в своих аранжировках и с яркой подачей исполняли ВИА «Клюква» (Таллинн) и группа ZOŽ (Нарва).
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Приз – 1000 евро! В столичном клубе в поединке схлестнулись музыкальные группы из Таллинна и Нарвы
Мероприятие собрало любителей популярной музыки 90-х и 00-х годов, говорящих на русском, эстонском и английском языках. Каждый зритель имел возможность не только петь и плясать от души, но и отдать свой голос понравившейся группе. Интрига продолжалась вплоть до финального раунда. Услышав свою любимую песню, некоторые представители «народного жюри» пожелали изменить свое решение в пользу другого коллектива, а некоторые, наоборот, увеличить свою поддержку любимчикам. И тогда в ход пошли наличные!
В специальные сосуды для сбора баллов опускались не только жетоны для голосований, но и купюры различного номинала, и даже номерки из гардероба! Каждому хотелось максимально повлиять на исход голосования…
Итоги битвы таковы. Большинством голосов зрители приняли решение отдать главный приз - конверт с 1000 евро - коллективу ВИА «Клюква»! Поздравляем победителей и хотим отметить, что обе группы весь вечер без остановки просто разрывали танцпол и объединяли своим позитивом очень разных людей в один дружный коллектив!
На мероприятии оказался гость из Австралии, который решил приобрести билеты для своих друзей и отлично провести время вместе с ними. Эстоноговорящая публика также с удовольствием отрывалась под хиты на русском языке. В такие моменты становится ясно, что жить в согласии со всеми нациями на одной территории вовсе не сложно. А значит цель мероприятия - объединить людей всех национальностей - достигнута.
Следующее шоу Oops!…I Did IT Again!-3 состоится там же 16 ноября. Билеты уже в продаже!
Заявки на участие от музыкальных коллективов принимаются организатором на адрес электронной почты: nadeya10@gmail.com.