ГАЛЕРЕЯ ⟩ Приз – 1000 евро! В столичном клубе в поединке схлестнулись музыкальные группы из Таллинна и Нарвы

Мероприятие собрало любителей популярной музыки 90-х и 00-х годов, говорящих на русском, эстонском и английском языках. Каждый зритель имел возможность не только петь и плясать от души, но и отдать свой голос понравившейся группе. Интрига продолжалась вплоть до финального раунда. Услышав свою любимую песню, некоторые представители «народного жюри» пожелали изменить свое решение в пользу другого коллектива, а некоторые, наоборот, увеличить свою поддержку любимчикам. И тогда в ход пошли наличные!

В специальные сосуды для сбора баллов опускались не только жетоны для голосований, но и купюры различного номинала, и даже номерки из гардероба! Каждому хотелось максимально повлиять на исход голосования…

Итоги битвы таковы. Большинством голосов зрители приняли решение отдать главный приз - конверт с 1000 евро - коллективу ВИА «Клюква»! Поздравляем победителей и хотим отметить, что обе группы весь вечер без остановки просто разрывали танцпол и объединяли своим позитивом очень разных людей в один дружный коллектив!

На мероприятии оказался гость из Австралии, который решил приобрести билеты для своих друзей и отлично провести время вместе с ними. Эстоноговорящая публика также с удовольствием отрывалась под хиты на русском языке. В такие моменты становится ясно, что жить в согласии со всеми нациями на одной территории вовсе не сложно. А значит цель мероприятия - объединить людей всех национальностей - достигнута.

Следующее шоу Oops!…I Did IT Again!-3 состоится там же 16 ноября. Билеты уже в продаже!

Заявки на участие от музыкальных коллективов принимаются организатором на адрес электронной почты: nadeya10@gmail.com.