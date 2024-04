ГАЛЕРЕЯ ⟩ Приз – 1000 евро! В столичном клубе в поединке схлестнулись музыкальные группы из Таллинна и Нарвы

13 апреля в Kinomaja состоялся очередной музыкальный баттл Oops!…I Did IT Again!-2. В этот вечер несколько сотен зрителей стали участниками поистине захватывающего шоу. Всеми любимые хиты таких исполнителей, как Britney Spears, 2QS, Руки Вверх, Меладзе, Гости из будущего, Нэнси, Aqua, Ace of Base, ТАТУ и других в своих аранжировках и с яркой подачей исполняли ВИА «Клюква» (Таллинн) и группа ZOŽ (Нарва).