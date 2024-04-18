ГОРОСКОП НА 18 АПРЕЛЯ ⟩ Ракам удастся осуществить давние планы, а Стрельцов ждут хорошие новости

Это благоприятный день для общения. Даже люди, которые видят друг друга впервые, отлично ладят, находят темы для разговора и быстро проникаются взаимной симпатией. Вероятны романтические увлечения.

Овен

День будет довольно сложным, но его нельзя назвать особенно плохим. Просто то, что обычно давалось легко, сегодня требует некоторых усилий. Не бойтесь трудностей. Если вы будете настойчивы, то добьетесь нужных результатов, как бы ни складывались обстоятельства. В первой половине дня дел и задач будет больше, чем обычно, а во второй появится возможность отдохнуть, восстановить силы. Многих Овнов вдохновляют прогулки и поездки. Вам полезно сменить обстановку, побывать в каких-то новых местах. Не исключены интересные знакомства.

Телец

Отличный день, который подарит массу поводов для радости. Обстоятельства складываются благоприятно для новых начинаний. Вы не теряете времени даром, успеваете очень многое. Рядом есть те, к кому можно обратиться за помощью и советом. Многие Тельцы поймут, что нужно делать, чтобы сбылись их давние желания. Сил и энергии у вас достаточно, чтобы справиться с решением самых сложных задач. Удается помочь тем, кто оказался в сложной ситуации. Не исключено, доброжелательность и неподдельная забота о других помогут вам найти новых союзников.

Близнецы