ГОРОСКОП НА 12 АПРЕЛЯ ⟩ Близнецы – доверяйте своей интуиции, а Рыбы – делиться замыслами пока рано

Козерог

Старайтесь не переутомляться и избегать стрессовых ситуаций. Это день, когда стоит заботиться о себе. Уделите время любимым делам, пообщайтесь с людьми, которые поддерживают вас и знают, чем порадовать. Будет шанс восстановить давние дружеские отношения, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. День обещает порадовать влюбленных приятными сюрпризами. Полезно проявлять инициативу в личных отношениях. Не бойтесь сделать шаг навстречу тому, кто давно вам нравится. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не спешите тратить полученное.

Водолей

Очень плодотворный день. Вы успеете сделать гораздо больше, чем запланировали, потому что не станете тратить время напрасно. Многие Водолеи находят короткий и простой путь к цели, которая прежде казалась недостижимой. Иногда нужны смелость и решительность, чтобы сделать первый шаг. К счастью, у вас их достаточно. Вероятны успехи в учебе. Вы мгновенно запоминаете то, что может оказаться полезным, сопоставляете факты и делаете правильные выводы. Вечер обещает приятные сюрпризы. Некоторые Водолеи услышат долгожданные признания в любви.

Рыбы

Появляется много новых идей, но не всегда удается понять, действительно ли они хороши, или только кажутся таковыми. Делиться замыслами пока рано: чужие советы могут сбить вас с толку. Да и к воплощению задуманного в жизнь стоит перейти чуть позже. Сейчас нужно немного времени, чтобы все взвесить, так что спешить не стоит. Вторая половина дня подходит для того, чтобы заниматься какими-то привычными делами, решать рутинные задачи. Они не отнимают много времени и сил, да и внимания особенного не требуют. Просто действуйте так, как привыкли, и все получится.