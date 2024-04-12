Ярким, насыщенным будет начало дня. Появится возможность заняться чем-то по настоящему интересным. Часто разные люди объединяются для достижения общих целей и на удивление хорошо ладят друг с другом. Не исключено начало дружеских или романтических отношений, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 12 АПРЕЛЯ ⟩ Близнецы – доверяйте своей интуиции, а Рыбы – делиться замыслами пока рано
Они могут развиваться стремительно, то и дело радуя приятными сюрпризами. Вторая половина дня гораздо спокойнее. Она подходит для рутинных дел. Можно вернуться к каким-то старым задачам, завершить начатое раньше. Это время подходит для составления официальных писем, запросов в государственные организации, работы с документами.
Овен
Удачный день. Вам во многом везет, порой достаточно загадать желание, чтобы оказаться в шаге от его осуществления. Не исключены интересные предложения; они могут касаться и работы, и каких-то личных моментов. Вероятны успехи в учебе. Вы быстро запоминаете все, что может пригодиться в будущем, делаете правильные выводы из полученной информации. Вторая половина дня обещает денежные поступления. Некоторые представители знака поймут, как увеличить свои доходы или заключат сделки, которые принесут прибыль.
Телец
В первой половине дня могут возникнуть трудности, но особенно расстраиваться из-за них не стоит. Вы быстро поймете, как справиться с ситуацией и извлечь из нее пользу. Некоторые Тельцы найдут новых союзников, на которых вскоре смогут положиться во всем. Вторая половина дня проходит спокойнее и плодотворнее. Она хорошо подходит для творческих занятий. Можно вернуться к давнему хобби, оно вновь подарит массу позитивных эмоций. Вероятны хорошие новости. Не исключено, что напомнит о себе человек, по которому вы в последнее время скучали.
Близнецы
Первая половина дня благоприятна для учебы, сбора и анализа информации, решения сложных задач. Вы ничего не путаете и не забываете, интуиция безошибочно подсказывает, на что нужно обратить внимание в первую очередь. Окружающие тоже дают советы, к которым стоит прислушаться. Вторая половина дня радует встречами с давними знакомыми. Найдется масса интересных тем для разговора. Не исключено, что появятся новые планы, за реализацию которых вы с энтузиазмом возьметесь вскоре. Будет время и для общения с любимым человеком.
Рак
Удачный день, яркий и вдохновляющий, полный приятных событий. Могут появиться отличные идеи, и вы немедленно приступите к их воплощению в жизнь. Вероятны приятные знакомства, а также встречи с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Вы искренни и доброжелательны; на многих это производит неизгладимое впечатление. Не исключены романтические сюрпризы. Многих Раков вдохновляет общение с любимым человеком. Во второй половине дня возможны хорошие новости. Чаще всего они касаются дела, об исходе которого вы в последнее время беспокоились.
Лев
Следите за своим эмоциональным состоянием в начале дня. Это время, когда вы можете расстраиваться из-за пустяков, нервничать, сердиться на окружающих. Со временем настроение улучшается, становится проще сохранять равновесие. Важно не принимать важных решений под влиянием момента. Вам нужно время, чтобы все обдумать. Во второй половине дня проще будет справиться со многими делами, в том числе теми, которые прежде не вызывали у вас энтузиазма. Охотно помогут близкими. Благодаря им вы отлично проведете время.
Дева
Первая половина дня подходит для обсуждения важных вопросов. Полезно будет поговорить о работе с разными людьми: не исключено, что вы получите какую-то полезную информацию, толковые советы. Можно восстановить старые деловые связи, вернуться к сотрудничеству с давними партнерами. Вечер обещает перемены к лучшему в личных отношениях и хорошо подходит для романтических свиданий. Возможны какие-то необычные события, удивительные совпадения. Они положат начало каким-то переменам к лучшему, станут для вас источником вдохновения.
Весы
Первая половина дня будет довольно беспокойной. Возможны мелкие разногласия, споры, а также неожиданные известия, которые озадачат вас. Со временем станет ясно, что все это не так уж важно. Открывается все больше интересных возможностей, вы стараетесь не упустить ни одной из них. Вторая половина дня приносит отличные новости, касающиеся особенно важного для вас дела. Хорошо проходят встречи со старыми друзьями. Можно обсудить общие планы, договориться о том, как и когда вы будете воплощать их в жизнь.
Скорпион
Начало дня будет удачным с деловой точки зрения. Вы сможете решить какие-то важные вопросы, справитесь с работой, которая прежде казалась очень сложной. Не исключены удачные совпадения, какие-то неожиданные хорошие новости. События, не имеющие к вам прямого отношения, могут стать источником вдохновения, натолкнуть на интересные идеи. Вторая половина дня проходит в суете. Появляется много новых задач, не всегда удается сосредоточиться на чем-то одном. Вероятны незапланированные расходы. Они не будут напрасными.
Стрелец
Благоприятный день с точки зрения финансов. Вероятны денежные поступления, выгодные сделки. В других сферах влияние позитивных тенденций не так заметно, но и тут все складывается неплохо, нет поводов для тревоги. Старайтесь не рисковать, если без этого можно обойтись. Проявив осторожность сейчас, вы сможете избежать проблем в будущем. Будет шанс повидаться с давними друзьями; общение подарит массу позитивных эмоций. Вероятны хорошие новости, касающиеся кого-то из близких. Некоторые Стрельцы узнают, что благополучно решилась проблема, прежде не дававшая им покоя.
Козерог
Старайтесь не переутомляться и избегать стрессовых ситуаций. Это день, когда стоит заботиться о себе. Уделите время любимым делам, пообщайтесь с людьми, которые поддерживают вас и знают, чем порадовать. Будет шанс восстановить давние дружеские отношения, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. День обещает порадовать влюбленных приятными сюрпризами. Полезно проявлять инициативу в личных отношениях. Не бойтесь сделать шаг навстречу тому, кто давно вам нравится. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не спешите тратить полученное.
Водолей
Очень плодотворный день. Вы успеете сделать гораздо больше, чем запланировали, потому что не станете тратить время напрасно. Многие Водолеи находят короткий и простой путь к цели, которая прежде казалась недостижимой. Иногда нужны смелость и решительность, чтобы сделать первый шаг. К счастью, у вас их достаточно. Вероятны успехи в учебе. Вы мгновенно запоминаете то, что может оказаться полезным, сопоставляете факты и делаете правильные выводы. Вечер обещает приятные сюрпризы. Некоторые Водолеи услышат долгожданные признания в любви.
Рыбы
Появляется много новых идей, но не всегда удается понять, действительно ли они хороши, или только кажутся таковыми. Делиться замыслами пока рано: чужие советы могут сбить вас с толку. Да и к воплощению задуманного в жизнь стоит перейти чуть позже. Сейчас нужно немного времени, чтобы все взвесить, так что спешить не стоит. Вторая половина дня подходит для того, чтобы заниматься какими-то привычными делами, решать рутинные задачи. Они не отнимают много времени и сил, да и внимания особенного не требуют. Просто действуйте так, как привыкли, и все получится.