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ТАКОГО НЕТ НИГДЕ! В Таллинне открылась студия с самым брутальным мастером ногтевого сервиса

Седа Дунгурова Константин Седнев
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На прошлой неделе, 1 мая, в самом центре Таллинна открылась студия и школа ногтевого сервиса, фишка и концепция которой удивит каждого. Основательница студии Евгения Гуйван признается, что клиентов восхитит не только скорость и качество, которое они предлагают, но и начинающий мастер ногтевого сервиса Алексей Кряжков.

Одна из концепций недавно открывшейся студии Eighttails - скорость и качество. «Время - самое ценное, что у нас есть. А на маникюре сидеть два часа, скажем прямо, - так себе», - говорит Евгения Гуйван, победительница множества чемпионатов по нейл-арту и владелица одного из самых больших салонов в Норвегии. «Мой личный рекорд - френч за 22 минуты», - добавляет она.

В Таллинн Евгения привезла новый стиль, который преобразит ногтевую индустрию в Эстонии и заставит пересмотреть отношение к маникюру. По ее словам, ногти - это аксессуар, на которых можно воссоздать любую деталь или элемент одежды, чтобы маникюр выступал в качестве дополнения к образу. 

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