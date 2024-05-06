На прошлой неделе, 1 мая, в самом центре Таллинна открылась студия и школа ногтевого сервиса, фишка и концепция которой удивит каждого. Основательница студии Евгения Гуйван признается, что клиентов восхитит не только скорость и качество, которое они предлагают, но и начинающий мастер ногтевого сервиса Алексей Кряжков.
Для подписчиков
ТАКОГО НЕТ НИГДЕ! ⟩ В Таллинне открылась студия с самым брутальным мастером ногтевого сервиса
Одна из концепций недавно открывшейся студии Eighttails - скорость и качество. «Время - самое ценное, что у нас есть. А на маникюре сидеть два часа, скажем прямо, - так себе», - говорит Евгения Гуйван, победительница множества чемпионатов по нейл-арту и владелица одного из самых больших салонов в Норвегии. «Мой личный рекорд - френч за 22 минуты», - добавляет она.