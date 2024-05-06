ТАКОГО НЕТ НИГДЕ! В Таллинне открылась студия с самым брутальным мастером ногтевого сервиса

Одна из концепций недавно открывшейся студии Eighttails - скорость и качество. «Время - самое ценное, что у нас есть. А на маникюре сидеть два часа, скажем прямо, - так себе», - говорит Евгения Гуйван, победительница множества чемпионатов по нейл-арту и владелица одного из самых больших салонов в Норвегии. «Мой личный рекорд - френч за 22 минуты», - добавляет она.