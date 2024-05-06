ФОТО Солисты группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская ждут первенца

СМИ стало известно, что солисты группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская ждут первенца.Пара опубликовала совместное фото, на которой у солистки, которая позирует рядом с партнером по жизни и сцене, заметен округлившийся живот. Музыканты заявили, что очень скоро станут родителями.

Прусникин написал в официальном аккаунте группы, что «к нам присоединился маленький Little Big», но подробностей разглашать не стал.

В комментариях поклонники коллектива отнеслись к новости неоднозначно. Некоторые из них считают, что это не более, чем реклама нового клипа группы, а живот 33-летней Таюрской - накладной.