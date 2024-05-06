ГАЛЕРЕЯ В Мальме состоялось яркое открытие конкурса Евровидение-2024

В этом году на 68-м по счету Евровидении представлены 37 стран. Их делегации, за исключением Израиля, приняли участие в дефиле по ковровой дорожке к месту проведения церемонии открытия в концертном комплексе Мальме, пишет DW. Как сообщили организаторы, певица Эден Голан не вышла на публику, так как в 2024 году День памяти жертв Холокоста - национальный день траура - выпал в Израиле на 5 мая. Делегация Израиля находится в Мальме под особой охраной.