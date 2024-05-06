Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая: сила и энергетика Венеры и Меркурия – это шанс!

Лев

Львы не боятся трудностей, но сейчас их выдержка станет еще крепче. Это прекрасная неделя для работы, поисков нового места, а также любви, флирта. Львам нельзя давать волю своей гордости и чрезмерным амбициям. Если надоела работа, можно сменить обстановку, но вот жизненные цели менять не стоит. Планеты постараются сделать жизнь Львов спокойнее. Это хорошее время для борьбы с ревностью и завистью.

Дева

Девам астрологи рекомендуют быть осторожнее, думая над каждым своим словом. Если сейчас проявить легкомыслие, то могут начаться проблемы в личной жизни и на работе. Спокойствие и рассудительность - спутники удачи и успеха для Дев. Переживания разрушат планы и лишат уверенности. Если нет каких-то остро стоящих задач, можно попробовать помочь своим близким с решением их проблем.

Весы

Весам важно идти по созидательному пути. Венера даст сил на решение как своих, так и чужих проблем. Эгоистами становиться нет смысла, потому что это абсолютная форма самолюбия, которому сейчас места в жизни Весов нет. На этой неделе мысли этих людей начнут приходить в порядок, а их тело начнет становиться более крепким. Астрологи рекомендуют всем Весам заняться преображением себя и своего дома.

Скорпион