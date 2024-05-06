ВИДЕО Бесплатный концерт Мадонны собрал 1,6 миллиона человек: смотрите, что там творилось!

Огромное количество поклонников собралось на бразильском пляже Копакабана на бесплатный концерт поп-дивы Мадонны 4 мая. Фанаты звезды пришли увидеть окончание ее мирового турне Celebration, сообщает CNN.

По оценке городских властей, порядка 1,6 миллиона человек собралось на берегу океана знаменитого пляжа Рио-де-Жанейро, пишет Focus.ua.

Многие находились там часами или даже днями, чтобы занять хорошее место. Более богатые фанаты стояли в лодках возле пляжа, остальным же пришлось толпиться на берегу. Спасатели распыляли воду перед концертом, так как температура превышала 30 градусов по Цельсию, чтобы охладить фанатов, собравшихся возле сцены, а питьевую воду раздавали бесплатно.

65-летняя Мадонна в течение двух часов исполняла свои лучшие хиты, в том числе такие песни, как Like a Prayer, Vogue и Express Yourself.

«Рио, мы здесь, в самом красивом месте в мире, с океаном, горами, Иисусом», - сказала Мадонна толпе, имея в виду огромную статую Христа на вершине горы. В шоу приняли участие бразильские поп-исполнители Анитта и Пабло Виттар, а также молодые музыканты из школ самбы.

Более 3000 полицейских было размещено вокруг концертной площадки. Власти использовали стратегию управления толпой, аналогичную той, которую применяют во время знаменитых городских празднований Нового года. Власти штата и города Рио-де-Жанейро заявили, что потратили на концерт 3,9 миллиона долларов, а остальная часть была профинансирована частными спонсорами.